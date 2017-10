Carrió dijo que anhela que Macri sea "el gran presidente de la historia argentina"

La diputada reelecta por Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires Elisa Carrió sostuvo hoy que la victoria del oficialismo en la mayoría de los distritos del país "es el triunfo del pueblo" que "alguna vez" soñó y dijo que anhela que Mauricio Macri "sea el gran presidente de la historia argentina".

"Estamos festejando algo que es muy profundo e histórico, que es la victoria de un pueblo, desde la Quiaca a Santa Cruz. Cambiemos está ganando a lo largo y ancho de la Nación y es el triunfo de ustedes, de todos nosotros. Nosotros, que es una Argentina posible, de verdad, con derecho, sin violencia, con paz", dijo Carrió desde el búnker de Cambiemos en esta capital.

Cano celebró la obtención de las dos bancas y vaticinó: "vamos a gobernar Tucumán en 2019"

Ovacionada tras ser presentada por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Carrió, que fue recibida al ritmo de "La flor más bella", una canción de Memphis La Blusera, aseguró que trabajará "para que el presidente Macri sea el gran presidente de la historia argentina".

Por último, Carrió celebró la victoria de Cambiemos en Chaco, su provincia natal. "Ya no me faltaba nada porque este triunfo del pueblo es el triunfo que alguna vez soñé. Pero si algo me faltaba desde lo más profundo de mi corazón es que en mi propia provincia, donde nacieron mis abuelos, ganara Cambiemos", agregó con énfasis. (DyN)