Cano celebró la obtención de las dos bancas y vaticinó: "vamos a gobernar Tucumán en 2019"

"Volveremos, volveremos, al Congreso otra vez...", se escuchaba en el búnker de Cambiemos para el Bicentenario, que festejó, minutos antes de las 23, sus dos bancas obtenidas en la Cámara de Diputados. José Cano, el referente del partido, adelantó que junto a su compañera, Beatriz Ávila, empezarán desde mañana "a mejorar la calidad de vida de los tucumanos" y que "en 2019 van a ser Gobierno".

"Quiero agradecerle a mi familia que está acá porque se bancaron todas las difamaciones de quienes no entienden la política como nosotros. Muchos creían que íbamos a bajar los brazos. Pero estamos convencidos que una elección no agota nuestras convicciones", dijo el ex titular del Plan Belgrano.



"Vamos a gobernar Tucumán en 2019. Sí se puede. Hace 20 meses, la mayoría de los argentinos decidió que haya un cambio en el país y ese fue con la elección de nuestro presidente, Mauricio Macri. Es por eso que con Beatriz (Ávila) salimos a recorrer la provincia. Y encontramos miles de rostros y de abrazos para redoblar la fortaleza y para entender que la responsabilidad es mejorar la calidad de vida de miles de tucumanos. Por eso vamos a trabajar para que tengamos un mejor Poder Judicial, que sea independiente", agregó el Radical.



"Hay que militar por los miles de tucumanos que sufren inseguridad, que están sin trabajo y que luchan contra el narcotráfico. Somos la fuerza política del 2019. No vamos a cometer los errores del pasado. A partir se la semana que viene vamos a recorrer cada rincón de la provincia", cerró.



El acto, realizado en un hotel frente al parque 9 de Julio, lo abrió Germán Alfaro, intendente de San Miguel de Tucumán, quien esbozó un discurso que remarcó la unidad de las partes que componen el frente macrista tucumano.

Luego, Beatriz Ávila, dijo: "a partir de mañana comienza una nueva historia y a los que nos subestimaban le demostramos que estamos más vivos que nunca". ¡Sí se puede!", dijo, vamos cientos de personas presentes.