Cristina se recluye en su bunker a la espera de sus cómputos paralelos

BUENOS AIRES.- El comando electoral de Unidad Ciudadana bonaerense se instaló en el club Arsenal de Sarandí, donde la ex presidenta y candidata a senadora por esa fuerza política Cristina Kirchner se instaló esta tarde para recibir datos desde el centro de cómputos paralelo que armó el kirchnerismo en el Instituto Patria.

A concluir el horario de votación, el bunker kirchnerista en Avellaneda mostró a un centenar de militantes y dirigentes de primera línea. El candidato a diputado nacional que llegó primero a las instalaciones fue el candidato a diputado nacional por el frente kirchnerista, el radical Leopoldo Moreau.

A pesar de la poca militancia, el ánimo en los miembros del equipo de campaña y comunicación en las horas previas al cierre de la elección marcó una tendencia positiva por los datos de boca de urna propios que se fueron conociendo pasadas las 18.

"Tenemos fe, estamos confiados en el apoyo de la gente y nuestros números son alentadores", manifestaron a Télam desde el equipo de campaña de Cristina Kirchner que aclararon que en esta oportunidad, a diferencia de las PASO, instalaron un centro de cómputos propio porque "no confiamos en el Gobierno".

Moreau afirmó esta tarde que la jornada electoral "se ha desarrollado con normalidad" y confirmó que no tienen "ninguna denuncia que formular".

En una conferencia de prensa en el bunker en Sarandí, Moreau aclaró que no les "apura el tiempo" en la confirmación de los cómputos y remarcó que los "apura la transparencia en la difusión de los datos".

"Aparentemente y felizmente ha sido una jornada que se ha desarrollado con normalidad, no tenemos ninguna denuncia que formular, ninguna objeción", dijo el radical K, quien advirtió que "la jornada no ha concluido. Esperamos no recibir ningún tipo de sorpresa".