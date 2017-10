Desde el oficialismo y el bussismo denuncian que Cambiemos reparte vales de súper junto a las boletas

Dirigentes del oficialismo y el bussismo denuncian que Cambiemos reparte boletas junto vales de supermercado equivalentes a $150. La noticia se viralizó en las redes sociales.





Muy buena jornada cívica para todos! Así cambiamos ???? pic.twitter.com/Exu5hWURFM — Carovargasaignasse (@vargasaignassec) 22 de octubre de 2017

Las imágenes fueron publicadas por distintos usuarios en Twitter desde la tarde de ayer. Funcionarios como Carolina Vargas Aignasse; el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, y el concejal Ricardo Bussi, acusaron a militantes del partido de José Cano de realizar prácticas clientelares

"Anoche una compañera que trabaja en nuestro espacio nos contó que a una vecina de su familia le llegaron los tickets junto a la boleta de Cambiemos. Nos los hizo llegar así que yo los tengo ahora en mi poder. Tienen fecha de vencimiento para diciembre de 2019 así que les sirven para dos elecciones", comentó al respecto Carolina Vargas Aignasse.



"Estoy sorprendido. Algo muy penoso", expresó el candidato de Fuerza Republicana. Y continuó: "son peores que los peronistas, porque ellos por lo menos lo hacen desembozadamente. Estos se suponen que venían a cambiar".



En este momento militantes de Cambiemos de Tafí Viejo (que ya están identificados) entregan votos y tikets de alimentos de Emilio Luque pic.twitter.com/ac4X1hupJ0 — Javier Noguera (@javier_noguera) 21 de octubre de 2017





Esto están repartiendo AHORA en barrio 11 de marzo, Cambiemos ? pic.twitter.com/5n5swKsn38 — Carovargasaignasse (@vargasaignassec) 22 de octubre de 2017

"Acá no hay ningún cambio de nada y no es para mejor, es una estafa para la gente. Me parece que es un daño para el electorado porque son las mismas viejas mañas clientelares disfrazadas de un aire de cambio, que ellos mismos encarnan. La desesperación electoral los llevó a utilizar esos mecanismos", añadió Vargas Aignasse.

El secretario de gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Walter Berarducci, negó las acusaciones de los funcionarios: "es todo para tratar de causar un daño a través de las redes. Nosotros estamos luchando por la institucionalidad, por el cambio, no solamente del régimen electoral sino también de las practicas clientelares. Por ese motivo no practicamos ni aceptamos ni promocionamos este tipo de acciones".

"Si la concejal en uso de licencia tiene alguna prueba que haga la denuncia correspondiente donde se debe, no a través de los medios", apuntó contra Vargas Aignasse.



En tanto en Concepción también denunciaron irregularidades por parte del funcionario municipal, Julio César Herrera, que aparentemente repartió vales de carne y combustible. Según las denuncias opositoras, supuestamente se habrían entregado esos beneficios con el fin de captar votos.

"Pretende justificarse diciendo que es para darle de comer a los fiscales. Cómo va a hacer? Poner fuego en medio de la escuela? La verdad que es lamentable", comentó Bussi.

"A mi me parece que la Justicia Electoral debería tomar cartas en el asunto hoy mismo", finalizó Vargas Aignasse.