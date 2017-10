Del Potro ganó un duro partido y se metió en la final de Estocolmo

Juan Martín Del Potro, número uno del tenis en la Argentina, superó ciertos altibajos y elevó su nivel para avanzar hoy a la final del ATP 250 de Estocolmo, en el que defiende el título, merced a un trabajoso triunfo en semifinales sobre el español Fernando Verdasco por 6-7 (4-7), 6-4 y 7-6 (7-1).



Del Potro, nacido en Tandil y ubicado en el puesto 19 del ranking mundial de la ATP, empleó dos horas y 45 minutos para doblegar al 'zurdo' Verdasco (43), un rival al que ahora aventaja por 5-1 en el historial entre ambos, puesto que también le había ganado en el Challenger de Segovia 2006, el Masters de Londres 2009, la final de Estoril 2011 e Indian Wells 2012, mientras que la única derrota fue en San José 2011.



El argentino, de 29 años, irá mañana a partir de las 10 en busca de su título número 20 en el circuito y segundo consecutivo en Estocolmo frente al búlgaro Grigor Dimitrov (8), quien previamente le ganó al italiano Fabio Fognini (27) por 6-3 y 7-6 (7-2) en una hora y media de juego.



Del Potro, quien había sido semifinalista el fin de semana pasado en el Masters 1000 de Shanghai, donde perdió con el notable suizo Roger Federer, luego campeón (le ganó la final al español Rafael Nadal), mantuvo su buen nivel en Suecia y así venció al alemán Jan Lennard Struff (49), al japonés Yuichi Sugita (37) y por último a Verdasco, en un partido que se le había puesto cuesta arriba.



Es que la "Torre de Tandil" comenzó con muy bajos porcentajes en su servicio, así lo cedió dos veces en el primer set (0-1 y 3-4), y estaba muy incómodo en la cancha, lo que facilitaba la tarea de Verdasco, quien tenía la confianza muy alta tras haber superado ayer en cuartos de final al finalista del US Open, el sudafricano Kevin Anderson (16) en dos tie breaks por 7-6 (7-1) y 7-6 (7-1).





El tandilense festejó con el puño cerrado y la mirada al cielo un triunfo que lo costó más de lo previsto, en un partido en el que demostró reacción, y mañana intentará retener el título ante el durísimo Dimitrov, un rival que ganó todas las finales que disputó este año: Brisbane, Sofía y el Masters 1.000 de Cincinnati.



El español se llevó el primer set en el tie break (7-4) y eso pareció despertar al tandilense de su letargo, ya que se adelantó un par de metros en la cancha y ajustó la devolución, así se puso 3-0 en ventaja en el segundo parcial tras haber quebrado rápido (2-0), eso le permitió soltarse.Del Potro, con un revés a dos manos que fluía con naturalidad y también tenía potencia, más una mejoría en el servicio, su gran aliado, se llevó el segundo set por 6-4 y dejó las cosas igualadas como al principio.El tandilense, consciente de que su revés con slice no dañaba a Verdasco, lo utilizó únicamente como recurso y golpeó fuerte de los dos lados, eso le permitió salir adelante en los momentos adversos, que fueron varios, y así la definición se estiró a otro tie break luego de haberse quebrado los servicios dos veces cada uno.En la definición rápida, Del Potro sacó a la perfección y también fue preciso en la devolución, eso le permitió ponerseal frente por 6-0 y la victoria no tambaleó, por el contrario, llegó con el segundo de los cinco match point que disponía, luego de lanzar un globo perfecto que Verdasco devolvió forzado y quedó en la red.Si bien "Delpo" aventaja al búlgaro por 5-2 tras haberlo vencido en Rotterdam y París 2013, más Stuttgart y Estocolmo 2016, y Roma 2017, el europeo le ganó los dos últimos cruces, este año en Cincinnati y Beijing, lo que enciende una alarma para este domingo.Igualmente Del Potro intentará no dejar pasar la gran oportunidad para sumar un nuevo título y aumentar su cantidad de partidos ganados, que lo sitúan como el tercer argentino con mejor récord detrás de Guillermo Vilas (958) y el cordobés David Nalbandian (383), ya que en Estocolmo llegó a los 377 triunfos y dejó atrás a José Luis Clerc (375).El tenis argentino, que este año conquistó un solo título, el ATP 500 de Hamburgo que ganó el correntino Leo Mayer, tendrá a dos de sus exponentes en finales en Europa este domingo, ya que además de Del Potro estará Diego Schwartzman definiendo en Amberes con el francés Jo Wilfried Tsonga