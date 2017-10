Gladys "La Bomba Tucumana" volvió a pelearse con Lourdes Sánchez

Luego de brillar en la pista del Bailando 2017, Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez protagonizó nuevamente una pelea con otra de las protagonistas del programa que conduce Marcelo Tinelli. La cantante volvió a cruzarse con Lourdes Sánchez, a quien acusó de tratarla de "burra".

Así fue la discusión que mantuvieron:

Lourdes: ¿Si voy a pedir disculpas? ¿Disculpas de qué? No le dije "burra", le dije "burris"'.

Gladys: -¿Y que significa "burris". Explicame, por favor, qué quiere decir porque no sé.

Lourdes: -Porque te ponés muy nerviosa. La diferencia en la intención. Yo me refería a otra cosa, al baile. No burra por tu intelecto.

Gladys: -No, es que vos te referías a que yo estaba puntuando y era una "burris". O sea, una burra. Vos tirás piedras y después escondés la mano.

Lourdes: -No, doy la cara, no tengo ningún problema porque no dije nada.

Gladys: -Porque no te queda otra, ahora que estamos juntas... porque cuando estamos en el pasillo ni me mirás porque te da vergüenza mirarme.

Lourdes: -No, no me da vergüenza. No tengo vergüenza de nada. Duermo muy tranquila.

Gladys: -La voz que tenés te favorece para que parezcas buena pero no lo sos. Voy a empezar a utilizar ese tono de voz para parecer buena como vos.

Lourdes: -No me conocés...

Gladys: -Vos tampoco a mí.

Lourdes: -Bueno entonces no me podés decir si soy buena o mala.