Milagro Sala advirtió que tiene problemas de salud: "no me siento nada bien"

Milagro Sala sostuvo hoy que "no" se encuentra "nada bien de salud" en el penal de Alto Comedero donde está detenida; y lamentó la muerte de Santiago Maldonado, que fue confirmada ayer luego de la realización de la autopsia correspondiente.

"No me siento nada bien", sostuvo Sala en una conversación telefónica de dos minutos que mantuvo con el canal C5N y agregó: "estoy en una situación de hábeas corpus para que me puedan internar, me duele mucho la cabeza, tengo problema de colon irritable, no me siento nada bien... tengo lastimado el brazo, me hicieron cinco puntos por dentro y cuatro por fuera de la herida".

Milagro Sala a los policías que la trasladaron: “me grabé bien los ojitos y las caritas de ustedes”



Sala se autolesionó el jueves pasado, en el penal de Alto Comedero luego de que fuera notificada de que el juez de Control nº 4 de Jujuy, Isidoro Cruz, le rechazaba un recurso de hábeas corpus para que cese de manera inmediata su alojamiento en ese recinto, según informó el Servicio Penitenciario provincial, y también denunció la organización Tupac Amaru.

El hecho ocurrió alrededor de las 21.30, cuando fue notificada de la decisión del juez Cruz. La dirigente le dio un golpe de puño a un vidrio, lo que le provocó una herida, suturada luego con 5 puntos en la parte profunda, y otros 4 en el antebrazo, según coincidieron en informar las dos fuentes.

En tanto, desde la organización Tupac Amaru, el coordinador nacional Alejandro Garfagnini, denunció ayer al presidente Mauricio Macri; al ministro de Justicia, Germán Garavano; y al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por supuesta "instigación al suicidio" en perjuicio de la detenida.

Caso Maldonado

En la breve charla que mantuvo con la prensa, Sala también se pronunció sobre el caso Maldonado: "Estoy conmocionada, muy dolida con lo que pasó con Santiago, y con esto de que aparezca (el cuerpo) de la noche a la mañana, estando donde apareció (en el Río Chubut), y donde ya se habían hecho anteriores peritajes..., es como la hipótesis que se venía diciendo, de que está plantado (el cuerpo)", añadió.

"Es muy grosero lo que está haciendo este gobierno que dice que está en democracia y no lo está por hacer desaparecer compañeros, y tener presos políticos. Es algo que no tiene explicación", concluyó. (Télam)