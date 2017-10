"Macri nunca se preocupó y la llama a mi vieja hoy", dijo Sergio Maldonado

Sergio Maldonado enfatizó esta noche que el presidente Mauricio Macri "nunca se preocupó" por encontrar a su hermano Santiago, y lo calificó de "hipócrita", por haber llamado a su madre hoy, luego de haber reconocido el cuerpo.

"El ministro (Germán Garavano) no habló conmigo. Me estuvo llamando pero no lo atendí. Me parece muy bajo estar en campaña y decir que habló conmigo cuando no lo hizo. Igual que Macri. Es un hipócrita, muy bajo de su parte llamar a mi vieja un día como hoy", aseveró, en declaraciones a TN.

En este sentido, expresó que tendría que estar llorando a su hermano y, en lugar de eso, tiene que estar pendiente de lo que dicen.

El cuerpo fue hallado en el Río Chubut, reconocido hoy por la familia Maldonado, es peritado y sometido a una autopsia en la sede de la Morgue Judicial del Cuerpo Médico Forense.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto, de acuerdo a lo que relataron varios testigos, luego de un desalojo llevado adelante por la Gendarmería Nacional, ante un corte de ruta realizado por la comunidad mapuche de Cushamen.

Sin embaro, el primer juez de la causa, Guido Otranto, había señalado que su hipótesis "más razonable" era que Maldonado se hubiera ahogado en el río Chubut. Otra hipótesis era que había caído al río desvanecido por los golpes, durante el enfrentamiento con los gendarmes.