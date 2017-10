Espectáculo en el cielo: dónde y a qué hora se podrá ver la "lluvia de estrellas" en Tucumán

Si tenés la posibilidad de irte a San Javier, a Raco o a Tafí del Valle, no lo dudes. Cuanto más lejos estés de las luces de la ciudad, mayor será es espectáculo. Si no podés hacer un viaje tan largo, tratá aunque sea de subirte al auto y buscar algún lugar oscuro ¿El motivo? Si no se nubla, entre esta noche y la de mañana podrás disfrutar de una “lluvia de estrellas”.

El fenómeno se llama “lluvia de Oriónidas”, porque en el cielo se lo podrá apreciar cerca de la constelación de Orión, explicó la astrónoma Olga Pintado.

¿Cómo se identifica la constelación de Orión en el cielo? Fácil: hay que mirar hacia donde estén las “tres Marías”.

“Se trata de los restos del cometa Halley que quedaron en una zona de la órbita de la Tierra. Cuando el planeta pasa por ese lugar, esas partículas entran en la atmósfera y se queman”, detalló la investigadora del Conicet.

Si el cielo no se nubla (ojo: están anunciadas lluvias para mañana), es posible que la lluvia de estrellas empiece a observarse a partir de la medianoche. Pero atención: en la ciudad será difícil divisarla, debido a la contaminación visual.

“La constelación de Orión empezará a verse a partir de medianoche hacia el este. Pero la mejor hora para ver el fenómeno será hacia las tres o cuatro de la mañana”, recomendó Pintado.