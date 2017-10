Alberdi-El Tribuno, en duelo de invictos por el Torneo Federal de básquet

Juan Bautista Alberdi y El Tribuno BBC, ganadores de la jornada de apertura, se enfrentarán esta noche desde las 22 en cancha de Independiente, en uno de los tres encuentros que se jugarán hoy por la segunda fecha de la División Norte del Torneo Federal de Básquet 2017/18.

La dupla santigueña compuesta por Nicolás Carrillo y Jorge Herrera arbitrará el encuentro, que tendrá de comisionado técnico a Martín Florio. La JBA comenzó el campeonato con una victoria trabajosa de visitante, frente a Hindú BBC, en Catamarca por 86-80. Con una plantilla renovada respecto de la que participó en la ex Liga C, el equipo ahora dirigido por Daniel González se reforzó con cinco jugadores.

Del cupo de mayores, les dio continuidad a Gustavo Ahumada, José Nacusse y Matías Yane e incorporó a Franco Huber, Julio Carrizo, Julio Jarma, Luciano Luna y Sebastián Paz Duarte.

Por el bando salteño, destaca con nitidez el estadounidense nacionalizado argentino Eric Freeman, autor de 35 puntos ante Unión Orán. También forman parte de su dotación el alero Facundo Arias Binda (ex Independiente) e Iván Albornoz (ex Mitre, Tucumán BB y Talleres), quien no estuvo en el encuentro anterior por una lesión.

También a las 22, pero de visitante, Ciudadela Básquet irá por su primer triunfo ante Unión Orán. El elenco de Daniel Allende cayó en el debut ante Tucumán BB, 75-52.