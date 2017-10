Elecciones 2017: respuestas a las preguntas más frecuentes a la hora de votar

En cada elección surgen dudas entre los votantes referidas a cómo actuar ante situaciones imprevistas. El director nacional Electoral, Fernando Álvarez, aclaró preguntas frecuentas que aparecen en los momentos previos a la votación.

¿Qué boletas se tomarán como válidas el próximo domingo?

Hay que usar las boletas oficializadas para las elecciones generales del 22 de octubre. No se pueden usar las boletas de las PASO.

La gente puede ir a votar con total tranquilidad. Las boletas las llevan a los cuartos oscuros los propios partidos políticos y están fiscalizadas por las autoridades de mesa y en cada establecimiento hay un delegado judicial que las controla.

En cada lugar de votación hay un cuarto oscuro de "contingencia", donde se almacenan papeletas oficializadas de todos los candidatos. Las administra el delegado judicial. Es para reponer cuando se acaban. Es un reservorio suficiente para afrontar el comicio con total normalidad en caso de que alguien suplantase las boletas oficializadas por algunas apócrifas.

¿Qué hay que mirar para saber si la boleta elegida es oficial?

Los ciudadanos que llevan su propia boleta deben revisarlas antes de introducirlas en el sobre y luego en la urna. Tiene que ver que se trate de la elección del 22 de octubre.

¿Qué hay que hacer si se encuentra alguna irregularidad o faltante dentro del cuarto oscuro?

Lo primero que hay que hacer es informar a las autoridades de mesa. Deben hacérselo saber al presidente o vicepresidente de mesa, al delegado judicial o a la Cámara Nacional Electoral. Lo más fácil es hacerlo ahí mismo.

¿Se puede ingresar al cuarto oscuro con un hijo?

La ley vigente no establece prohibición ni permisos para ingresar a un cuarto oscuro con un menor, ya sea un hijo, familiar o acompañante. Queda a discreción de la autoridad de mesa autorizarlo a ingresar o no. En principio debería ingresar solo el elector, pero si es acompañado por un hijo no hay dificultades, forma parte de la educación cívica de los chicos. No es una infracción electoral, no se viola la ley.

¿Los extranjeros votan?

Los extranjeros sólo pueden elegir los candidatos para cargos locales, no para los puestos a nivel nacional.

¿Los que tienen entre 16 y 18 años están obligados a votar? ¿Quiénes están eximidos?

Los mayores de 16 años tienen derecho a votar. Los que están eximidos de votar son los mayores de 70 años, pero pueden ejercer su derecho a elegir. Los menores están obligados, pero no son pasibles de multas si no van a votar.

¿Qué pasa si no voto?

Los mayores de 18 años que no concurren o no justifican la ausencia al acto electoral pasarán al Registro de Infractores y se les tramitará oportunamente una multa.

¿Si no voté en las PASO puedo votar el domingo?

Los no votaron en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del 13 de agosto pasado están habilitados para votar en las generales de octubre. Las sanciones por no ir a votar nunca son no ir votar en otra elección.

¿Qué tengo que hacer si no puedo ir a votar el domingo?

En caso de no poder concurrir el domingo a votar, ya sea por motivos laborales, de salud o distancia. Si uno está a más de 500 kilómetros del lugar de votación, se tiene que acercar a una oficina policial local y pedir un certificado que constate que se encuentra en ese lugar; si uno tiene un problema de salud que impide ir tiene que tener un certificado médico que lo justifique; si uno trabaja el domingo pueden ir a la Justicia electoral antes y se les da un justificativo, como por ejemplo un médico de guardia.

¿Cómo hay que actuar en caso de una amenaza de bomba en el lugar donde voto?

Se van a aplicar los protocolos de seguridad que habitualmente se aplican en las elecciones. El comando electoral se despliega desde hoy, con revisaciones periódicas en los establecimientos. El sábado se instalan las mesas y el domingo a primera hora, antes que se abran el comicio, el responsable del comando de cada lugar, con el delegado judicial y autoridades de mesa van a recorrer cada uno de los cuartos oscuros y baños y van a hacer una revisión integral.

¿Qué pasa si la amenaza de bomba a reciben cuando estoy adentro del cuarto oscuro?

Según datos oficiales, el operativo de seguridad para esta votación movilizó a 110.000 hombres y mujeres de varias fuerzas por todo el país. En caso de que haya denuncias de bomba el personal de seguridad va a hacer una inspección inmediata del establecimiento para acreditar o no el peligro. En caso de que haya un artefacto explosivo se va a evacuar el edificio y se tomarán medidas de seguridad por las urnas.

