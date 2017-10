Doble filicidio: Fucilieri se negó a declarar y pidió un cura para confesarse

Nadia Fucilieri, la mujer que mató a sus hijos con un bisturí durante la madrugada del 4 de octubre, fue presentada en Tribunales para que se le notificara que se la acusa de doble homicidio agravado por el vínculo y por alevosía. Este último agravante, según confiaron fuentes judiciales, se basa en que la acusada atacó a los niños -Marcelino (4) y Pía (2)- mientras dormían.



Cuando se le consultó a la joven si quería declarar y si había comprendido la acusación, la mujer respondió con la misa frase: “me abstengo”. Fue lo único que dijo durante su corta visita al despacho del fiscal Diego López Ávila durante el día de ayer. Silvia Furque, representante de Aldo Martínez, padre de los pequeños, dijo que ahora se espera la conformación de una junta médica para evaluar el estado de Fucilieri, de 29 años.



"La defensa pidió una junta médica que lamentablemente llevará su tiempo para ponerse de acuerdo en la designación de los profesionales", señaló la letrada, quien agregó que "la cuestión tiene que ver con demostrar si en ese momento estuvo fuera de sí porque lo que es ahora ella está totalmente consciente de lo que hizo".



Asimismo, la profesional aclaró que "si nos notifican a nosotros de la junta médica podremos designar un perito de parte". Además, Furque confirmó que Fucilieri "ya está imputada por "Homicidio agravado por el vínculo y con alevosía" y que tiene un defensor oficial que es la doctora Contreras Cuenca.

La defensora de Martínez, además, dijo que la mujer solicitó no recibir a ningún familiar y que sí pidió a un cura para confesarse. "Sus parientes vienen todo el tiempo a Tribunales a interiorizarse sobre el tema, pero ella no los quiere recibir. Me enteré que ha solicitado la presencia de un sacerdote amigo, por lo que me imagino que ella está consciente de lo que ha hecho y está arrepentida".



Por último, Furque dijo que un día antes del doble filicidio "se había peleado con la tía, según comentaron los vecinos. Ella (Fucilieri) compró el bisturí cerca de la casa donde hay una farmacia porque no tenía esas herramientas en la casa", cerró la abogada.



Nadia Fuclilieri recibió el alta médica el miércoles -estaba internada desde el doble crimen en el hospicio del Carmen, con sedantes- y ahora se encuentra alojada en la Brigada Femenina, a la espera de que la trasladen al Penal de Mujeres de Banda del Río Salí.