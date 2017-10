Empieza la autopsia del cuerpo hallado en el río Chubut: cuándo se sabrá si es Maldonado o no

Con la autopsia comenzó la cuenta regresiva para saber si el cuerpo hallado en el río Chubut pertenece o no a Santiago Maldonado. Esta mañana, en la Morgue Judicial de la Nación, los forenses comenzaron a realizar los estudios necesarios para determinar la identidad y las causas de la muerte.

De todos modos, Alejandro Inchaurregui, perito de parte de la familia de Santiago Maldonado, aseguró esta mañana que puede no haber resultados hoy.

"La expectativa es la misma que en cualquiera de estas circunstancias. Uno no sabe con qué se va a encontrar, no puede aventurar, no se puede hacer futurología", declaró Inchaurregui, al ingresar a la Morgue Judicial, reprodujo la agencia DyN.

El perito dijo que hay que "bajar las expectativas" respecto a la difusión del estudio porque "puede no haber resultados en el día de la fecha" y pidió a los periodistas manejar la cuestión "con responsabilidad para con la sociedad".

El estudio del cadáver estará a cargo del Cuerpo Médico Forense, con asistencia del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), mientras que los análisis de ADN se realizarán en un laboratorio de la ciudad de Córdoba, en el barrio Nueva Córdoba, que desde 2003 trabaja junto al EAAF.

El director del laboratorio genético del EAAF, Carlos Vullo, dijo que la determinación del perfil genético podría llevar “tres o cuatro días si la muestra corresponde a tejidos blandos” o “de una semana a 15 días si las muestras son de tejidos duros (huesos o dientes)”.

El profesional agregó que las muestras del cuerpo serán cotejadas con las de los familiares, para determinar los perfiles genéticos y establecer “las probabilidades de parentesco”. “El resultado alcanzado es de altísima certeza y concluyente”, aseveró.