El show de Gladys "La Bomba Tucumana": puntaje perfecto y festejo con sus "enemigos"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez tuvo un gran desempeño en la noche del "Ritmo libre" del Bailando 2017: su baile fue elogiado por el jurado y logró puntaje perfecto, algo que celebró junto a los demás participantes del certamen, con quienes un enfrentamiento mediático.

La artista tucumana salió a la pista de Showmatch junto a Facundo Arrigoni para hacer una comedia musical titulada “El cabaret de Gladys”. La performance sorprendió a todos y Marcelo Tinelli terminó de rodillas.

Pero como viene haciendo durante las últimas participaciones, la referente de la movida tropical primero tuvo un fuerte cruce con la bailarina Lourdes Sánchez, la pareja de Pablo "Chato" Prada, con quien viene intercambiando críticas desde hace unos meses.

"No te para nadie, Bomba. Me gustó lo que hicieron, más allá de algunos baches y que fue muy bizarro. Me gusta que seas tan brava y tan atrevida", le dijo el periodista Ángel de Brito. “La Bomba tiene un histrionismo desmesurado. Es la dueña del show, es hipnótica. Hace mucho que no veo una mujer así", opinó Moria Casán; mientras que Marcelo Polino no se quedó atrás y también le tiró flores: "Gladys está aprendiendo a manejar otros estilos. Me encantó su comedia musical, estuvo genial".

Los tres integrantes del tribunal coincidieron en algo: calificaron a la cantante con 10 puntos. Por su parte, Carolina "Pampita" Ardohain tuvo el voto secreto pero también destacó la actuación y señaló que vio a "La Bomba" distinta.

Lo cierto es que Gladys terminó festejando con el resto de los participantes del Bailando 2017, con lo que desde que llegó tuvo peleas que coparon la pantalla. Sin dudas, la tucumana es la revelación del programa.