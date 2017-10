Gladys "La Bomba Tucumana": "la gente tiene mi cara en su retina desde hace 20 o 30 años"

Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez no da pie con bola en el Bailando 2017. No hay semana en que la cantante tucumana no mantenga una pelea con alguno de los protagonistas, principales o secundarios, del programa que conduce Marcelo Tinelli.

La tensión con la que vive cada participación generó que en las últimas horas, cuando se filmaban las imágenes que serán emitidas el viernes, la referente de la movida tropical asustara a todos: se descompuso antes de la grabación y dijo que sentía como si hubiera sufrido un pre infarto.

Finalmente, según lo que comentó el periodista Ángel de Brito, Gladys se recuperó rápidamente. Sin embargo, a las pocas horas, el portal PrimiciasYa.com publicó una entrevista en la que la cantante se refería al padecimiento que se está volviendo estar en la televisión.

La Bomba se descompuso antes de la grabación, sentía como si fuera un pre infarto. Pero fue atendida y está muy bien.

"No entiendo por qué todos en mi contra cuando tendrían que apoyar a una mujer que es agredida por todos todo el tiempo: por los participantes, por la gente... Yo soy una laburante y jamás le falté el respeto a nadie, busquen en mi historial a ver si alguna vez tuve un problema. Es la primera vez que estoy tan mediática pero porque me indignan que me maltraten: ¿Por qué voy a permitirlo? Es muy triste que la sociedad esté así y es muy triste que la gente que comparto un programa de televisión", comentó.

La artista dejó en claro que su vida no se termina después del Bailando 2017: "yo tengo una vida antes y la voy a seguir teniendo después del programa. No soy un cuatro de copas ni tampoco soy mala ni atrevida. Siempre me brindé al público, cantar y llevar alegría", expresó la artista tropical sobre su polémico presente en el programa".

"El ambiente me conoce, fui a todos los programas mil veces. Hay que tener respeto por la gente y no discriminar como a mí se me ha discriminado. Todo el tiempo se sentí discriminada, insultada y agredida por todas las personas de ese programa. Gracias a Dios que no pertenezco a ese mundo, estoy en otro mundo que es el de la música, de la movida tropical, del show, del cariño del público, de eso vivo. No de la mediatez de estos cuatro meses", añadió.

"La Bomba" tuvo una pelea con la madre de Laurita Fernández, una de las participantes del concurso. "Realmente estoy cansada de tanta discriminación. Te hablo del corazón y de lo que siento. La diferencia es que esta señora lo toma como vida o muerte y yo no porque no lo necesito. Yo me puedo ir ya de ese programa que no va a pasar nada. Voy a seguir laburando como toda mi vida. La gente tiene mi cara en su retina desde hace 20 o 30 años y vine de abajo", concluyó.