¿Qué pasa si no votás el domingo? Diez respuestas para sacarse las dudas sobre las elecciones

1- ¿Es obligatorio ir a votar? Sí. Son electores los argentinos nativos y por opción desde los 16 años, y los argentinos naturalizados, desde los 18 años, que no tengan ninguna inhabilitación.

2- ¿Qué se vota en el país y en Tucumán? Se renueva de manera parcial el Congreso. Algunas provincias eligen senadores y diputados. En Tucumán, sólo cuatro diputados.

3- ¿Con qué DNI voto? Todos los tipos de documentos son válidos para votar. Pero sólo se permite votar con la misma versión con la que se figura en el padrón o una posterior.

4- ¿Quiénes pueden no ir a votar? Los mayores de 70 años, los jueces y sus auxiliares que deben asistir a sus oficinas y los que estén a más de 500 kilómetros del lugar donde deban votar.

5- ¿Cómo justifico que no fui a votar? Se lo puede hacer hasta 60 días luego de las elecciones. Hay que dirigirse a la Secretaría Electoral (Las Piedras y Congreso) o por mediante la web infractores.padron.gob.ar.

6- ¿Y si no voto y no justifico? Las multas para los que no voten y no justifiquen la ausencia van desde los $ 50 a los $ 500, según establece el Código Nacional Electoral.

7- ¿Y si tampoco pago la multa? Aquellos que no justifiquen ni paguen la multa quedaran inhabilitados para realizar trámites y gestiones durante un año en los organismos estatales y nacionales.

8- ¿Cómo pago la multa? En el Registro de Infractores se imprime un comprobante para pagar en cualquier sucursal del Banco de la Nación Argentina y otras entidades habilitadas.

9- ¿Dónde voto? Las consultas se pueden hacer en padron.gob.ar o llamando al 0800-999-7237.

10- ¿En qué horarios se pueden emitir los votos? La jornada electoral arrancará a las 8 y terminará a las 18.