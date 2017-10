Carrió pidió disculpas a la familia Maldonado por sus polémicos dichos sobre Santiago

La diputada nacional y candidata porteña Elisa Carrió pidió disculpas -a través de las redes sociales- a la familia Maldonado por sus dichos acerca de Santiago, el joven que fue visto por última vez durante un operativo de Gendarmería Nacional y de quien la Justicia procura establecer si corresponde el cuerpo hallado en el Río Chubut.

"Quiero decirle a la familia de Santiago Maldonado que nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos, y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas", publicó a través de la red social Twitter y, luego, en Facebook.

Quiero decirle a la flia de S. Maldonado q nada de lo q dije tuvo la intención de herirlos,y si lo hice, les pido las más sentidas disculpas — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 19 de octubre de 2017

En ese marco, la diputada y socia fundadora de Cambiemos aseguró que desea que haya Justicia para Santiago y agregó: "pido perdón de corazón si les causé algún dolor". Además, en el mensaje que posteó en Facebook, la candidata por Vamos Juntos en el distrito porteño pidió "una oración por Santiago y una oración por la Patria en estos días tan aciagos".

Tengo el más íntimo deseo y la voluntad de que haya justicia para Santiago y pido perdón de corazón si les causé algún dolor. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) 19 de octubre de 2017

El martes último, en un programa televisivo y mientras se hacían especulaciones sobre las condiciones de conservación que tendría el cuerpo hallado en el Río Chubut por la baja temperatura del agua, la diputada Carrió dijo "como Walt Disney".

En tanto, la semana anterior, en el debate televisivo de los candidatos porteños con vistas a las elecciones del próximo domingo, la diputada y líder de la Coalición Cívica había indicado que había "un 20 por ciento de posibilidades" de que Santiago Maldonado se encontrara "en Chile".

En el marco de la conferencia de prensa que brindó anoche la familia Maldonado en la ciudad de Esquel, la cuñada del joven desaparecido, Andrea Antico, había que Carrió debía pedir disculpas por sus dichos, a los que calificó de "barbaridades" y "falta de respeto".

"No puede decir las barbaridades que dijo, es una falta de respeto. Sabemos que hay mucha gente que no acompaña los dichos de Carrió, pero otros sí. Pueden no estar de acuerdo con lo que hizo Santiago, pero eso es una falta de respeto", afirmó Antico sobre el final de la conferencia de prensa.