Tenían que destacar los defectos y virtudes de sus contrincantes, pero sobraron las chicanas

En el penúltimo bloque de “Panorama Tucumano” a Osvaldo Jaldo (PJ), a José Cano (Cambiemos), a Ricardo Bussi (FR) y a Ariel Osatinsky (FIT) les tocó resaltar los defectos y virtudes de sus contrincantes en las elecciones nacionales del próximo domingo.

El primero fue el candidato de la izquierda, quien les pegó duro a los otros tres. “Reconozco que mis contrincantes son consecuentes en sus políticas: cuando los empresarios los convocan, rápidamente se reúnen; son rápidos para aumentarse las cifras obscenas que cobran”, expresó.

Cano, en cambio, le habló a Jaldo: “te veo totalmente 'kirchnerizado'. Sos la síntesis de (Julio) De Vido, de José López”.

Bussi, en cambio, se solidarizó con Cano. “La política se ha vuelto una actividad muy sucia. A mí me hicieron varias campañas acusándome de todo tipo de cosas. Me compadezco y me solidarizo con José Cano”, manifestó.

Jaldo, por su parte, llamó a sus contrincantes a trabajar juntos por los tucumanos. “Los tucumanos y los argentinos no la están pasando bien”, aseguró.