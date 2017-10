Mirá el fuerte cruce entre Jaldo y Cano en el debate de candidatos de "Panorama Tucumano"

En un acalorado debate que se desarrolló en los estudios de Canal 10, durante una nueva emisión de "Panorama Tucumano", los candidatos a diputados discutieron sobre un temario propuesto por la producción de LG TV pero sin embargo, las acusaciones y los fuertes cruces hicieron que se salieran de la hoja de ruta planteada.



"Hace rato que el que miente aquí sos vos, Canito", le dijo el vicegobernador Osvaldo Jaldo (Frente Justicialista por Tucumán) al candidato de Cambiemos, José Cano, cuando éste intentaba sentar una postura sobre tópicos como la inseguridad y el narcotráfico.



El radical que lidera la lista del macrismo no se quedó callado y cuando le llegó su turno le enrostró a Jaldo su extensa carrera política. "Recién salía de la secundaria cuando vos, hace 30 años, asumiste en la intendencia de Trancas, en donde hay gente que todavía no tiene cloacas ni agua potable", respondió Cano, que también le reclamó al vicegobernador que el "contrato de EDET es con (Juan) Manzur, no con el Gobierno nacional", para intentar confrontar con las declaraciones del tranqueño, que se manifestó previamente en contra del ajuste de las tarifas de los servicios públicos.



Cuando le llegó el turno de Ariel Osatinsky, del Frente de Izquierda, le recordó a los tres candidatos que desde hace dos décadas que forman o formaron parte de los gobiernos. "¿Qué hicieron por los tucumanos?", se preguntó el también referente de los docentes universitarios tucumanos, nucleados en Adiunt.



En medio del debate abierto, en el que los moderadores dejaron que los candidatos deliberen sin intervenciones, los entredichos se apoderaron de la escena y fue Ricardo Bussi, candidato por Fuerza Republicana, el que intentó bajar los decibles. "Es penoso esto. Es una pelea entre chiquilines", argumentó el hijo del represor Antonio Domingo Bussi.