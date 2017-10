Sergio Maldonado: "es muy raro que el cuerpo haya aparecido ahí; creo que lo plantaron"

La familia de Santiago Maldonado, sus abogados y el perito forense de la familia brindaron una conferencia de prensa esta tarde en la que dijeron que el cadáver que fue encontrado ayer en el río Chubut aún no fue identificado. De todos modos, reconocieron que posee algunos elementos personales, como el DNI de artesano desaparecido.

DNI, rastas y ropa: el cuerpo tiene detalles que a la familia le hacen pensar que es Santiago

Verónica Heredia, abogada de los Maldonado, cuestionó el hecho de que el cuerpo haya sido encontrado en un lugar que ya había sido rastrillado en tres oportunidades anteriores. “Es el cuarto rastrillaje en el lugar. No podemos explicar por qué los otros dieron negativo y este positivo”, manifestó la letrada.

Por su parte, Fernando Incháurregui, perito de parte de la familia, informó que el cuerpo será trasladado esta noche a Buenos Aires, donde se hará la autopsia. Además, confirmó que está vestido y que posee algunos elementos personales de Santiago Maldonado, como su DNI. Pero dijo que hasta que el estudio de ADN no confirme la identidad no se puede afirmar que sea el artesano. "El DNI no implica que el cuerpo sea de Santiago Maldonado", agregó.

“Es un momento muy duro para la familia. Ayer estuvimos desde las 13 hasta las 20 al lado del cuerpo, porque no confiamos en nadie, porque nos atacaron desde el primer momento. Para que nadie lo tocara, para que nadie le hiciera nada. Fue durísimo para nosotros, pero creemos que fue lo mejor, porque desde el primer momento fueron ataques y hostigamiento hacia nosotros”, manifestó Andrea Antico, cuñada de Maldonado.

Sergio Maldonado, por su parte, le pidió a los medios que cubrían la conferencia de prensa que no hostiguen a la familia. “Fue muy duro estar ocho horas al lado de un cuerpo, por eso les pido que se pongan del lado humano”, manifestó.

Además, manifestó sus dudas con respecto al hallazgo del cuerpo. “Es muy raro que haya aparecido ahí. Intuitivamente creo que lo plantaron”, expresó.