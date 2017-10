Palabra autorizada: "Higuaín, Benedetto e Icardi merecen ir al Mundial", dijo Batistuta

Gabriel Omar Batistuta, el segundo máximo goleador histórico de la Selección detrás de Lionel Messi, tomó la palabra y sostuvo hoy que los delanteros Gonzalo Higuaín, Darío Benedetto y Mauro Icardi se merecen jugar el Mundial Rusia 2018.

"A Higuaín se lo trató muy mal. Lamentablemente dos jugadas lo condenaron, nadie le tuvo piedad y eso influyó un poco en su rendimiento. Pero eso no quiere decir que no sepa jugar. De hecho es uno de los delanteros más cotizados a nivel mundial y en Italia es figura. En los últimos tiempos no viene rindiendo, pero Argentina tiene 9 para sacarle jugo", afirmó "Bati".

"No estoy en la cabeza de Benedetto e Icardi, pero yo me hubiese ido re caliente por no haber convertido en los partidos que jugaron. Me imagino que no estaban felices. Yo me iba enojado cuando hacía uno y podía haber hecho dos, imaginate si no convertía", reiteró el goleador.

En este sentido, Batistuta consideró que más allá de todo lo que pasó, los tres (Higuaín, Benedetto e Icardi) se merecen ir al Mundial Rusia 2018. El histórico marcó 56 goles con el seleccionado, cinco menos que Messi (61).