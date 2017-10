La comunidad mapuche en Chubut afirma que "plantaron" el cuerpo hallado en el río

La vocera del Pu Lof de Cushamen Soraya Maicoño aseguró hoy que "fue plantado" el cuerpo hallado en el río Chubut, que se investiga si pertenece a Santiago Maldonado, y sostuvo que "hace dos, tres días, no estaba ahí, decididamente".

"Hay un lugar en donde todas las veces habíamos mostrado que era desde donde se lo llevaron (a Maldonado), y desde ahí, está a unos 70 metros río arriba. Decimos que plantaron un cuerpo porque uno se paraba en una loma, alejado del río, y se podía ver el lugar claramente", aseveró.



En declaraciones a radio Rivadavia, Maicoño agregó que "hace dos días, tres días, eso no estaba, decididamente no estaba", y dijo que "se hubiera visto porque es un lugar bastante transitado, porque se va a buscar agua continuamente". La dirigente sostuvo que "todos" están "convencidos" de que el cuerpo encontrado ayer fue "plantado", y afirmó que pensarían "otra cosa si lo hubieran encontraron en el fondo del río o en un lugar en el que no pasó un solo rastrillaje".

"No podemos saber cómo apareció el cuerpo ahí, pero seguimos sosteniendo que a Santiago Maldonado se lo llevó la Gendarmería y que hablamos de hechos muy macabros y de mucha impunidad", añadió.



Tras valorar la actitud del juez federal de Rawson Gustavo Lleral de reunirse con la comunidad una vez que se hizo cargo de la causa, Maicoño detalló que el operativo fue "consensuado" la semana pasada, en la que se acordó que no participaran las fuerzas de seguridad.

"Para nosotros es tremendo, sea quien sea, apareció en nuestro territorio. Apenas lo sacaron de las ramas, lo metieron a una bolsa, lo subieron a una camilla y lo metieron a una ambulancia y se lo llevaron. Por eso tampoco podemos decir quién es", explicó.

Por último, advirtió que la situación en el Pu Lof de Cushamen quedó "muy tensa" una vez encontrado el cuerpo, y denunció que mientras se aguardaba la llegada de peritos, "aparecieron camionetas de la Policía Federal en clara actitud de provocación".



"Ayer, sin saber si era o no era, se generó un momento de mucha angustia, con mucho llanto. A nivel legal no sé qué vamos a hacer, pero estamos muy unidos a la familia y vamos a trabajar para que las cosas se esclarezcan. Si es su cuerpo, que hable y que diga qué fue lo que pasó, dónde murió realmente, si en el río o fuera del río", concluyó.