La foto de Marianela Mirra en la que aparece junto a Andrés Calamaro

Los rumores que decían que Marianela Mirra y Andrés Calamaro tenían un romance fueron desapareciendo cuando ambos lo desmintieron. Esta vez, para dejar aún más clara su relación, la ex Gran Hermano compartió un mensaje en su cuenta de Instagram, pero con una foto de los dos ¡juntos!

"Estoy soltero", le había respondido el cantante a una periodista de espectáculos quién afirmó que se habían conocido por las redes sociales.

Por su parte, la tucumana aclaró a un medio porteño que Calamaro no era su tipo de hombre, que no lo conocía y que no tenía interés en hacerlo.

“Calamaro no forma parte de mi vida. Es buen músico, nada más. No lo conozco, no me interesa conocerlo. Estoy en otra. Y tampoco es mi tipo de hombre, si de algo sirve”, le dijo a Exitoina.

La foto que compartió Mirra en su red social tiene una dedicatoria especial para el músico.

"Encontrar gente con la misma locura de uno no tiene precio. Andrelo es un amigo increíble, un ser especial, un crack de la música y de la vida", escribió la ganadora del reality.