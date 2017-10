Cristina Kirchner trató de idiota a Mauricio Macri y de "curda" a Patricia Bullrich

En la etapa final de la campaña electoral con vistas a las elecciones legislativas del próximo domingo, Cristina Kirchner brindó hoy una nueva entrevista, en la que disparó insultos contra el presidente Mauricio Macri. "Macri se ufana que inauguró un merendero y no se da cuenta este idiota que eso se debe a sus políticas económicas", declaró la ex presidenta.

La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires se sometió este mediodía a una entrevista en el programa "Morfi, todos a la mesa", que conduce Gerardo Rozín y transmite Telefé.

"Hoy es el Día de la Lealtad. Y Comodoro Py tiene otro día de la lealtad y trabaja a destajo. Es parte del cronograma electoral", ironizó la candidata al inicio de la charla, cuando Rozín le preguntó sobre el pedido de desafuero y detención de su ex ministro Julio De Vido.

Ironías varias

"La apertura de campaña fue el lunes pasado", siguió la ex presidenta en tono irónico. "La apertura de campaña fue cuando Bonadio me citó a indagatoria por el memorando de entendimiento para el esclarecimiento del atentado a la AMIA", indicó.

"Hoy Cambiemos hace el acto central de campaña, que es esto", opinó Cristina Kirchner sobre la medida judicial contra el actual diputado que acompañó a las tres presidencias kirchneristas. Según dijo, el cronograma judicial está "totalmente acoplado" con el electoral.

"Esto no es minimizar nada. Pero esto no les hace bien ni a ellos porque no creo que la gente pueda creer esta coincidencia de que a dos días o dos semanas de las elecciones se cite a la principal candidata de la oposición", sostuvo.

Corrupción

Cuando se le pidió un comentario específico sobre las sospechas de corrupción en sus gobiernos, Cristina sentenció: "nosotros hemos pedido en el Congreso una comisión revisora de toda la obra pública y el oficialismo se ha negado rotundamente. ¿Por qué te parece que no nos la dieron?

"De Vido deberá dar las explicaciones a la Justicia (...) No defiendo a nadie. Sólo señalo que hay una utilización del Poder Judicial como una fuerza de tareas del actual gobierno".

"El Poder Judicial siempre actuó en contra nuestro", afirmó la ex presidenta.

Luego, se refirió a la situación de los jóvenes en el Conurbano. "No te pueden meter preso hagas lo que hagas. Los paran par pedirle documentos o o porque tengan cara de gronchos. Yo no quiero vivir en ese país de mierda porque es un país de mierda ese", dijo textual.

Sobre la desaparición de Santiago Maldonado, la ex presidenta apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tuvo un exabrupto. "A los mapuches los comparó con la guerrilla kurda, eso porque la que está curda es ella. Dejate de joder, nos toman el pelo a todos los argentinos. No critico que le guste el vino, después de todo es una bebida nacional", disparó.

Contra Vidal y Carrió

Sabiendo que mañana es el turno de la gobernadora María Eugenia Vidal, que va a brindar una entrevista en Morfi, Cristina -durante toda la entrevista- le sugirió a Rozín las preguntas que le debía hacer, a la vez que se quejó de las que le hacía a ella. Lo hizo desplegando dotes actorales y de imitación.

“A Vidal mañana no le preguntan nada. A la gor... a Carrió, nada. A Mariu le preguntan “¿no tenés novio? Y ella se ríe, y te mira y son esas entrevistas divinas. La señora está en la casa y dice “ah, mira que linda esa nena”. Y aparezco yo y dice “Ahí, llegó ella, mirala, y ¿qué se puso?”, dijo casi en un paso de comedia. “No te enojes, estaba bromeando”, aclaró.

Igualmente siguió: “le podés preguntar mañana a Mariu: si la política de seguridad de Daniel Scioli en materia de narcotráfico era tan mala, ¿por qué puso a Pablo Bressi que era el jefe de drogas peligrosas de Scioli como jefe de la Policía? Y como jefe de la Federal a Néstor Roncaglia, que era el jefe de drogas peligrosas de mi Gobierno".

Sobre el caso del fiscal fallecido Alberto Nisman, apuntó nuevamente contra su asesor, Diego Lagomarsino: "se sabe el arma que le provocó la muerte, se sabe que se la entregó un colaborador suyo, que era un antikirchnerista furioso. El le dio el arma es el último que lo vio con vida, tenía una cuenta con él de cientos miles de dolares en Nueva York", enumeró.