"Ojalá que no haya tenido que sufrir tanto tiempo", dijo el padre de Micaela García tras el fallo

El padre de Micaela García, la joven estrangulada y violada en la ciudad entrerriana de Gualeguay en abril último, dijo que le quedan "algunas dudas" sobre la participación en el crimen de su hija de uno de los imputados que llegó a juicio acusado del femicidio y fue finalmente fue condenado como encubridor.

"Lo que se resolvió de (Sebastián) Wagner es lo que esperábamos, no así lo que esperábamos de (Néstor) Pavón; hay algunas cosas de la argumentación que no me quedan claras... me quedan algunas dudas", dijo Héctor "Yuyo" García, tras la lectura de la sentencia del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay.

Por su parte, Marta, la mamá de Micaela, expresó: "no estamos conformes, no nos vamos bien, parcialmente sí pero no es lo que esperábamos, queríamos otras penas no esto. Nosotros estamos evaluando lo más doloroso y todo el proceso que nos lleva a nosotros: nuestra hija no va a volver, a mi hija nadie me la va a traer de vuelta, espero que descanse en paz lo que pueda".

Es que los padres de la víctima habían solicitado en el juicio que además de Wagner fuera condenado como coautor Pavón, aunque el tribunal consideró que en este caso no había pruebas suficientes que demostraran que participó de la violación y asesinato de Micaela.

"Ojalá haya sido como dice que fue el tribunal, que en diez minutos haya pasado todo y Micaela no haya tenido que sufrir tanto tiempo", agregó el padre de la joven.

Visiblemente conmovido y con la voz quebrada, "Yuyo" García expresó su agradecimiento a la sociedad que les brindó su apoyo: "quiero agradecer el acompañamiento de la sociedad porque en todo momento nos sentimos acompañados".

"Se llevaron a una peronista y a una militante. Vamos a recordar la vida de Micaela y tratar de cumplirle lo que sea", agregó según Télam.

Por otra parte, el padre de la joven asesinada se refirió al único absuelto en el juicio, Gabriel Otero, y dijo que lamenta que haya pasado por todo esto, ya que ellos no lo acusaron porque creen en su inocencia.

"Nosotros estamos seguros de la inocencia de Otero. Me parece que es una víctima más de la situación, hoy lo vemos así, en un momento pensamos que tenía parte de responsabilidad. Él se solidarizó con lo que estamos pasando, fue un gesto bueno de su parte porque en lugar de ver la injusticia que le tocó pasar ve la situación sentimental nuestra. Yo le dije que lamento lo que pasó él", manifestó.

La salida de los tribunales de los padres fue acompañada por un aplauso generalizado de muchas personas, fundamentalmente jóvenes, que se acercaron al lugar, entre ellos el novio de Micaela, Alejandro Jacquet, quien dijo: "conforme no voy a estar porque no hay nada que a mí me dé justicia".

"Yo personalmente sigo haciendo lo que venía haciendo y hacía con ella, intentar no bajar los brazos y plasmar los sueños de ella, eso es lo que nos mueve y nos da ganas de seguir adelante, todo lo que ella nos dejó", concluyó.