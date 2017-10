Cuáles son las causas que complican a De Vido y que están relacionadas con Tucumán

La Sala II de la Cámara Federal ordenó al juez Luis Rodríguez que pida a la Cámara de Diputados el desafuero y la detención del ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional kirchnerista Julio De Vido en la causa que investiga sobreprecios en la mina Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT). La malversación se calcula en $ 265 millones de un total de $ 26.000 millones enviados desde el Estado Nacional.

Además de la causa de Río Turbio, De Vido tiene una veintena de causas en su contra. Entre ellas figuran dos que están relacionadas con Tucumán.

Plan Más Cerca

El 11 de abril de 2013, la senadora radical Silvia Elías de Pérez realizó la primera denuncia por manejo irregular de fondos públicos vínculados con el Plan Más Cerca. En la presentación acusa al ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López, de encabezar un procedimiento orquestado por el gobierno de Cristina Kirchner para defraudar al Estado mediante el plan "Más Cerca". Además, Elías de Pérez vinculó con estas maniobras al ex gobernador de la provincia, José Alperovich, y a otras autoridades provinciales, municipales y comunales.

Cristina sobre el pedido de detención contra De Vido: "Comodoro Py trabaja a destajo por el Día de la Lealtad"



La senadora, en la denuncia, dijo que los fondos remitidos a la provincia en obras entre marzo de 2013 y junio de 2016 y depositados en la cuenta correspondiente del Banco del Tucumán fueron de $ 887.968.680. Aunque un informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, indica que la suma remitida es de $ 867.030.311, lo que arroja una diferencia de $ 20.938.369.

La hipótesis de la senadora es que hubo un mecanismo para atomizar fondos públicos con la única finalidad de contaminar la ruta del dinero. Según su criterio, ese proceder habría tenido como objetivo impedir u obstaculizar la actuación de los organismos de control.

La documentación adjuntada incluye el movimiento de los fondos en cuentas especiales de las municipalidades de Concepción, Juan B. Alberdi y Las Talitas, y de las comunas de El Chañar y Yánima, entre otras.





MÁS CERCA. De Vido, cuando era ministro, realizando anuncios vinculados con el plan que ahora es invetigado por la Justicia. ARCHIVO



Belgrano Cargas

El año pasado, el fiscal federal Federico Delgado pidió la citación a declaración indagatoria de De Vido por un multimillonario fraude en la compra de repuestos para el Belgrano Cargas, el ferrocarril con 9.344 kilómetros de vías que recorre 17 provincias, entre ellas Tucumán. Por esta causa ya fue detenido el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime.

En el dictamen, entregado al juez federal Julián Ercolini, Delgado detalló: "los pagos exorbitantes que ordenó Jaime a las empresas españolas y portuguesa por el material rodante adquirido (RENFE, FEVE, EE y Caminhos de Ferro Portugueses) estaban enmarcados en convenios de colaboración firmados por la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y esas empresas".

"De Vido, como autoridad máxima del Ministerio de Planificación -y del que dependía la Secretaría de Transporte- no pudo haber desconocido esos pagos, ni las conductas que estaban llevando a cabo sus funcionarios", había apuntado el fiscal.

El 18 de junio de 2013, Delgado había pedido la indagatoria a De Vido en base a un informe de la Auditoría General de la Nación que dio origen a la denuncia y que se refería a la defraudación por la compra de material inservible en el marco de la declaración por decreto de la emergencia ferroviaria.

En ese marco, el Estado firmó contratos con España y Portugal por parte de la Secretaría de Transporte mientras que el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios tuvo intervención en la instrumentación de los acuerdos.

Y según la causa judicial, los acuerdos terminaron en "gravísimos incumplimientos" como la compra a Eepaña de vagones "en muy pobre condiciones, con roturas visibles y partes faltantes".