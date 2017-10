El fiscal pidió la detención de Nadia Fucilieri, la mujer tucumana que mató a sus dos hijos

Hace 13 días, Marcelino y Pía del Rosario fueron asesinados con un bisturí en su casa de Santa Fe al 1.800. La única acusada es la técnica obstetra Nadia Fucilieri (29 años), madre de los pequeños. Hasta el momento, ella se encontraba sedada en el hospicio del Carmen. Por ese motivo, la Justicia no había avanzado demasiado. Sin embargo, eso cambió hoy: el fiscal que investiga el hecho pidió su detención.



Diego López Ávila solicitó este mediodía la medida privativa de libertad en contra de Fucilieri y podria ser imputada por el crimen de sus dos hijos.

Ahora, un juez de instrucción será quien debe resolver el pedido. Mientras tanto, la acusada continuará alojada en el hospital Del Carmen con una consigna policial que la vigila todo el tiempo.





"Es un avance importante para mi cliente. Él está desesperado. Si se le otorga la detención es muy probable que siga en el neuropsiquiátrico", manifestó Silvia Furque, aboogada de Aldo Martínez, padre de las víctimas. Y agregó: "quizás en 24 horas tengamos alguna novedad".

Fucilieri y Martínez se había separado en enero pasado, cuando la mujer consiguió que un juez penal dictara una prohibición de acercamiento en contra de su ex. Desde ese entonces, el papá de los niños no pudo volver a ver a los pequeños.



El miércoles 4 de octubre, un pariente encontró a los niños muertos y a la mujer ensangrentada y en estado de shock. Según explicaron fuentes cercanas a la investigación, casi no habló hasta que llegó la ambulancia que la trasladó al Centro de Salud.

Se cree que habría permanecido entre cinco y seis horas en el mismo ambiente en el que estaban los cuerpos de los pequeños. Además, habría intentado quitarse la vida con el mismo bisturí con el que los habría matado a los niños.