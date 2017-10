La dirigencia de San Martín bancó a Cagna pese a las críticas por un nuevo empate

San Martín volvió a empatar (1 a 1 con Mitre de Santiago del Estero en La Ciudadela) y los hinchas comenzaron a perder la paciencia.

Si bien el equipo de Diego Cagna se mantiene invicto en lo que va de la B Nacional, los cuatro empates en fila en los primeros cinco partidos, y apenas tres goles a favor (dos en contra), generaron dudas entre los fanáticos.

"No está en nuestra cabeza cambiar el cuerpo técnico. Cagna tiene toda nuestra confianza", sostuvo Ricardo Seoane, encargado del departamento de fútbol del club de La Ciudadela.

San Martín volvió a jugar mal y esta vez el equipo se fue silbado



"Tenemos equipo y un plantel caro. Pensábamos que a esta altura íbamos a estar mejor, pero tampoco se perdió. Si ayer le ganábamos a Mitre, quedábamos a dos puntos de la cima. Pero no por no hacerlo vamos a salir a cambiar de ténico, ni a hacer locuras. No barajamos la posibilidad de cambiar a Cagna", insistió el directivo.

El presidente Roberto Sagra estuvo ayer en el vestuario y le brindó su apoyo al ténico, igual que el mismo Seoane, que hoy presenció la práctica. "No hace falta decirle nada al cuerpo técnico. Nos vemos todos los días y yo, como encargado de fútbol, charlo mucho con ellos", explicó Seoane con respecto al desempeño del equipo.

"También faltan situaciones de gol, pero atrás estamos bien. Sólo se tiene que abrir el arco. A los los hinchas los entiendo porque nosotros estamos igual que ellos, con muchas expectativas. Todos queremos estar arriba y creemos que con dos triunfos podremos acomodarnos. Vamos a salir adelante porque tenemos un plantel importante y ojalá todo comience a cambiar a partir del próximo partido, porque no tenemos plan B", reconoció.

B Nacional: cómo quedó San Martín en la tabla y con quién juega la próxima fecha



"El torneo es largo, aún debemos ver cómo llegamos a diciembre, pero no está en nuestra cabeza volvernos locos y cambiar. Aunque no está bueno tener que aclararlo, se entiende el por qué", finalizó Seoane dando a conocer el pensamiento de toda la dirigencia del "Santo" al respecto de Cagna y la situación por la que hoy atraviesa su equipo.