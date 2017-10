Cristina sobre la detención de De Vido: "Comodoro Py trabaja a destajo por el Día de la Lealtad"

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires, dio una última entrevista en plena campaña y eligió el programa conducido por Gerardo Rozín, "Morfi".

El mano a mano ocurrió en el mismo momento que la Justicia pidió la detención del actual diputado y ex ministro Julio De Vido y, Fernández de Kirchner, no dejó pasar el tema. La ex presidenta ironizó sobre la orden dada por la Cámara Federal porteña y sostuvo: "Comodoro Py trabaja a destajo por el Día de la Lealtad".

La actual candidata a senadora nacional volvió a enfatizar en la supuesta persecución del Gobierno: "hay una campaña muy evidente de persecución política instrumentada a través del poder judicial, pretender que dos o tres gobiernos democráticos elegidos por la población son asociaciones ilícitas me parece que ya es demasiado".

En el tópico de la obra pública, tema tan polémico en la gestión kirchnerista, la ex jefa de Estado apuntó contra el macrismo. "Mirás la obra pública y te encontrás con que las principales empresa son amigos del presidente, o eran del presidente, o son empresarios que apoyan al presidente. ¿No te llama la atención que el oficialismo no quiera investigar toda la obra pública?", afirmó según elperfil.com.



La decisión de la Justicia se enmarca en la causa donde se investiga a De Vido por sobreprecios en la mina Yacimiento Carbonífero Río Turbio.