Maradona pidió a sus fans que no lo sigan llamando "Diegote"

El ex futbolista Diego Maradona apuntó una vez más contra Guillermo Cóppola, su ex representante, a raíz del comentario de un usuario durante un video en el que su pareja, Rocío Oliva, transmitía en vivo.

Mientras entonaba "Se me olvió otra vez", de Maná, el astro advirtió el apodo por el cual lo llamaron y pidió expresamente no volver a ser identificado con ese clásico apodo.

"Diegote… el Diegote me afanó, muchachos. Así que no me digan más Diegote, porque al decirme Diegote me están afanando, ¿eh? El que me decía Diego me dejó en bancarrota. Al contrario, con deudas…", dijo Maradona en clara alusión a Cóppola a quien en marzo de 2004 acusó de quedarse con dinero suyo.

Por último, deslizó que está disponible para entregar el Balón de Oro de este año.