Luis D'Elía dijo que teme quedar preso esta semana "sin ningún argumento judicial"

BUENOS AIRES.- El dirigente kirchnerista Luis D'Elia anticipó hoy que va "a quedar preso" el próximo jueves al presentarse a declaración indagatoria ante el juez Claudio Bonadío por supuesto encubrimiento a los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la AMIA.

"El jueves estoy citado con Bonadio. Creo que quieren montar un show conmigo. Yo creo que voy a quedar preso sin ningún argumento judicial, y lamentablemente creo que lo que viene es muy duro. Un gobierno que se parece cada ves más a la dictadura genocida", sostuvo en su programa de radio. Y previno: "creo que van a ir por todos y cada uno de los compañeros que estamos en esos 562 lugares de lista negra; me parece que el primero soy yo, el jueves, quiera Dios que no, pero bueno adelante con los faroles".

"Pianta votos"

De su participación en el kirchnerismo, D'Elía confió que el sábado lo llamó el ex secretario de Inteligencia Oscar Parrilli y le pidió que no vaya a hoy al acto de cierre de campaña de Unidad Ciudadana que encabeza Cristina Kirchner en el estadio de Racing y admitió que le dijo: "'Vos sos pianta votos, vos le restás votos a Cristina'".

"Y yo voy a hacer caso y no voy a ir esta tarde a Racing porque me pidieron que no esté. Esto no mella mi ánimo, al contrario, he alentado a compañeros que podían ir para que vayan", reconoció.

Además, D'Elia instó a los kirchneristas a "reventar el estadio de Racing de gente y vencer al desánimo e ir por la victoria" porque "necesitamos ganar el domingo, sí o sí, bajo cualquier circunstancia".

"Solo un triunfo popular detendrá el ajuste, las tres reformas que empieza a hacer (el presidente, Mauricio) Macri al servicio de mil familias oligárquicas: la reforma laboral, previsional, y fiscal, destinada a pulverizar los derechos de la clase trabajadora". (DyN)