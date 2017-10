Cristina Kirchner, en el cierre de campaña: "estamos a tiempo de decirles 'así no, así no, así no'"

BUENOS AIRES.- La primera candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, preguntó "si Perón y Evita estuvieran aquí, ¿a quién votarían?" y sostuvo: "Evita, a Cristina; Perón a Taiana y los dos juntos a Unidad Ciudadana".

Durante uno de los últimos actos de campaña, realizado en el estadio de Racing Club de Avellaneda, Fernández de Kirchner afirmó que "estamos a tiempo de decirles 'así no, así no, así no", e insistió en que "no es una cuestión de partidos, es una cuestión de sentido común y de patria, la patria siempre".

"Aunque no seas peronistas, tenes que dar cuenta que lo que está pasando no es bueno para la Argentina, ni para vos ni para tus hijos, o acaso es bueno este endeudamiento brutal sin límites que deberán pagar nuestros nietos", enfatizó la ex presidenta en su mensaje.

"Ser peronista hoy es decir 'basta ya' (presidente Mauricio) Macri con tanta malaria para el pueblo", precisó.

"Hoy tenemos un gobierno que prometió el oro y el moro, prometió pobreza cero, que no había tarifazos, prometió que ningún trabajador pagaría impuestos a las Ganancias, prometió que todo lo bueno se iba a respetar y que sólo se cambiaría o mejoraría lo que estaba mal", remarcó.

"Hoy aquí después de 20 meses de gobierno podemos comprobar que la única lealtad de Macri es a los grupos concentrados de la economía, es a las mineras, lealtad a los fondos buitres, a su familia, a sus amigos, a sus socios, lealtad a Edenor, a Edesur, esa es la lealtad que hoy puede exhibir el gobierno", añadió.

Otras frases de Cristina:

- "Tengo una gran esperanza, necesitamos construir una fuerza política, una alternativa que les dé a los argentinos, una idea, una esperanza de que esto que está pasando lo vamos a poder cambiar, por eso es el 22 y es después del 22 también", expresó en el centro de un acto de campaña en la cancha de Racing, en Avellaneda.

- "No voy a decir que no los voy a traicionar, porque nunca los traicioné con mi conducta".

- "Si estás mal, no votes más mentiras".

- "Es a las mineras, a los fondos buitre, a su familia, amigos, socios, a Edenor, a Edesur; esa es la lealtad que hoy puede exhibir el Gobierno. Por eso ser peronista hoy es decir ´basta ya' Macri con tanta malaria para el pueblo".

- "Fue miembro informante (por Margarita Stolbizer), presentó, fundamentó y pidió el voto para aprobar la ley de flexibilización laboral (…) Esa diputad a hoy acompaña, dicen que desde la oposición, una fórmula como senadora, y dice que no va a votar en contra de los trabajadores. ¿cómo le voy a creer si ya lo hizo una vez?".

- "Si sos joven, si no conseguís laburo y además estás podrido de que te paren porque no les gusta tu cara, tu vestimenta o lo que pensás; si no querés vivir en un país donde un pibe desaparece y nadie se hace cargo, y todavía no sabemos dónde está Santiago Maldonado".

- "Si sos realmente opositor, si te pareció que arrastrar a una mujer como Milagro Sala, sola en un auto sin patente, violando todas las convenciones internacionales; si no estás de acuerdo, votá entonces Unidad Ciudadana".

- "Podemos y debemos ganar. Para ello, cada uno de ustedes debe convencer a dos más que no votaron; la necesidad de ponerle un freno y un límite al Gobierno. No por nosotros, sino por todos los argentinos y argentinas".