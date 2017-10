Timerman declarará mañana por presunta autoría intelectual del atentado a la Amia

El ex canciller kirchnerista Héctor Timerman deberá presentarse mañana a declaración indagatoria por la causa sobre supuesto encubrimiento de los iraníes acusados de la autoría intelectual del atentado terrorista a la sede de la AMIA.

El juez federal Claudio Bonadio, que en 2005 había sido apartado de la causa AMIA por supuesta falta de imparcialidad, lo citó a que formule su descargo por la denuncia que en su momento hiciera el fallecido Alberto Nisman, titular de la Unidad Fiscal AMIA.

También deberá declarar el ex jefe de la diplomacia como imputado de supuesta "traición a la patria" por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, sobre temas vinculados al ataque a la AMIA, el 27 de enero del año 2013 en Etiopía.

La defensa de Timerman había recusado a Bonadio con el argumento de que no puede intervenir en este caso porque "se encuentra acusado de ser parte del encubrimiento en el atentado contra la AMIA", informaron fuentes judiciales. Y había recordado que ya en 2005 había sido apartado por sus superiores de la causa en donde se investigaban las irregularidades en el expediente original por la masacre de la AMIA por entender que fue "juez y parte". La Cámara Federal ya había rechazado un planteo anterior de recusación.

La declaración de Timerman abrirá la ronda de indagatorias que culminará el 26 de octubre cuando deberá presentarse la ex presidenta Cristina Fernández, que por esta citación acusó al presidente Mauricio Macri de "persecución política" y de usar a la Justicia "casi como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo".

Cristina Fernández llegaría a esta indagatoria con fueros, ya que se presume que será elegida senadora, en las elecciones legislativas del domingo 22. El calendario de indagatorias incluye al supuesto lobbista iraní Jorge Alejandro Khalil, el agente de la SIDE Ramón "Allan" Héctor Bogado y el ex líder de la agrupación "Quebracho" Fernando Esteche, el miércoles 18.

El 19 de octubre tendrán que presentarse el dirigente kirchnerista Luis D'Elía y Eduardo Zuain, un diplomático que ocupó la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de Fernández.

Para el 20 de octubre fueron citados Luciano Tanto Clement y José Alberto Mercado, secretarios privados del ex canciller, que habrían participado de una gira que empezó por Caracas (Venezuela) y que culminó en Zurich (Suiza).

El 23 de octubre deberán comparecer el ex vicecanciller Alberto D'Alotto y el ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia Carlos Zannini. Y para el 24 fueron convocados el ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli -procesado por Bonadio en otra causa- y su segundo Juan Martín Mena.

El 25 tienen que presentarse la ex Procuradora del Tesoro Angelina María Esther Abbona y el diputado Andrés Larroque, y cerrará la lista de indagatorias Cristina Fernández, informó Dyn.

El 14 de enero de 2015 Nisman acusó a la entonces jefa de Estado de haber encubierto a Irán en la investigación por el ataque a la AMIA, a través del Memorándum de Entendimiento que nunca llegó a ponerse en práctica, pero que fue aprobado en tiempo récord por el Parlamento argentino.

Cuatro días después, el fiscal apareció muerto con un balazo en la cabeza en el baño de su departamento en extrañas circunstancias y la justicia aun debate si se suicidó o fue asesinado.