Al menos 27 muertos por los incendios forestales en Portugal

Al menos 27 personas murieron debido a los incendios iniciados ayer en el centro y norte de Portugal, según informaron hoy los servicios de Protección Civil, citados por el diario O Público.

Además de las víctimas mortales, los más de 500 focos de incendios dejaron un saldo de 51 heridos, 15 de ellos graves, según confirmó a la agencia de noticias EFE en rueda de prensa la vocera de la Autoridad Nacional de Protección Civil portuguesa, Patricia Gaspar.

La portavoz admitió que los datos no son definitivos porque no se dispone aún de toda la información, por lo que el número de víctimas podría aumentar, ya que hay zonas afectadas a las que los equipos de rescate todavía no consiguieron llegar.

