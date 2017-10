Una frase de Mirtha Legrand llegó a los subtes de Londres

Mirtha Legrand, sin dudas, es un record mundial por ser una mujer de 90 años, con 77 de carrera y 50 conduciendo un programa de televisión en el prime time de un canal de aire. Su figura es reconocida en distintos países y eso pudo verse en Londres, en una pizarra en una estación de subte.

La cuenta oficial de Twitter de la Oval Station, la estación de subte de Kennington, compartió una foto en la que se puede ver uno de las frases más populares de "La Chiqui" traducido al inglés, según reprodujo Primicias Ya.

"Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan. Si te ven bien, te contratan", es la frase que la diva utiliza para cerrar sus programas.

Sunday 15th October Thought Of The Day From Oval Station pic.twitter.com/mxpkmggiLc