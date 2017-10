3. Día de la Madre: de golpe se encontró con una familia numerosa

Después de haber criado a un hijo que ya tiene 21 años, de haber atravesado el terrible dolor de perder otro, de apenas cuatro años, y de haber intentado nuevamente tener hijos sin lograrlo, Verónica, una mamá tucumana, junto a su nueva pareja, se decidió por la adopción. Y lo hizo sin pretensiones. No le importaba que no fuera bebé y hasta estaba dispuesta a adoptar hasta tres hermanitas. Pero el destino le puso seis en el camino, los más grandes ya preadolescentes. Y aceptó. "Los iban a separar en dos familias diferentes, pero mi marido me miró y me dijo: jamás permitiría que los separen", relata feliz Verónica. Hoy será el primer Día de la Madre con familia numerosa. Leer más.