Cambió de estrategia y ganó

Venía de ganar casi de punta a punta un cotejo de 1.400 metros, pero su triunfo no había sido convincente. En los últimos metros había mostrado signos de cansancio. Sin embargo, esta vez cambió de estrategia y consiguió la victoria más importante de su campaña. Guillermo Vision logró una contundente victoria en el clásico “Polla de Potrillos”, destronando a los hasta ayer invictos Czar y Toretto.

Muy bien conducido por Franco Gómez, el hijo de Polard’s Vision derrotó por siete largos a Czar, en el tiempo de 1’30”3/5 para los 1.500 metros. Tercero finalizó Cima de Africa, mientras que el favorito Toretto fracasó al culminar en el sexto lugar.

“Le tenía mucha confianza al potrillo, pero nunca me imaginé que pueda ganar con tanta solvencia. Consiguió un triunfo contundente, que hace ilusionar de cara al futuro”, explicó el jinete del nieto materno de Incurable Optimist.

Toretto y Czar disputaron el puesto de privilegio hasta el ingreso a la recta final, mientras Guillermo Vision corrió entre el quinto y el cuarto lugar hasta esa altura. “En la carrera anterior se había apurado mucho el potrillo, por eso esta vez lo traje un poco más ‘escondido’. No quería mostrarle la cancha, para que tenga resto en el final”, contó Gómez. Y realmente la estrategia le dio resultado, porque faltando 200 metros, el zaino de Roberto Medina pasó al frente y desde ahí fue una tromba hasta el disco. “Arrancó con mucha fuerza. En los 600 metros finales ya me ilusioné con el triunfo, porque a los de adelante ya se los notaba cansados. Guillermo Vision me dejó una excelente impresión. Me pareece que pruebas de más distancia le vendrán mucho mejor”, culminó el jockey de 32 años, nacido en Simoca. Guillermo Vision dejó el ranking de los potrillos al rojo vivo y el 5 de noviembre, en el “Jockey Club”, intentará confirmar que está listo para llevar la corona como el mejor potrillo del NOA.