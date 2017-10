La carta de Milagro Sala tras volver al penal: "parece un sueño del que no puedo despertar"

"Parece un sueño del que no puedo despertar", fueron algunas de las palabras que escribió Milagro Sala en una carta que se dio a conocer hoy, luego de que fuera trasladada de regreso al penal de Mujeres del barrio Alto Comedero, tras pasar 45 días de prisión domiciliaria en su casona de la localidad de El Carmen.

La jefa de la Tupac Amaru fue llevada esta mañana a la cárcel, lo que generó quejas en su familia y el equipo de abogados defensores que consideraron que "no fue debidamente notificada" esta mañana.

"Milagro Sala fue secuestrada", aseguró Cristina durante un acto de campaña



Horas más tarde, se dio a conocer una carta escita de puño y letra por Sala, en la que cuestiona a la Justicia jujeña y asegura que atropellaron su dignidad.

"Una vez más atropellaron mi dignidad. En Jujuy no existe la Justicia verdadera ni la Democracia. Cómo me gustaría que alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo. Parece un sueño del que no puedo despertar. Les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino", sostuvo la dirigente social.





Los motivos por los que la Justicia le revocó la prisión domiciliaria a Milagro Sala





El traslado de Sala se concretó a las 7:30 por orden del juez penal Pablo Pullen Llermanos, quien la investiga en las causas por tentativa de homicidio y lesiones gravísimas, en un operativo del que participaron el magistrado, policías del grupo especial COE y personal del servicio de emergencias SAME de Jujuy.

"La decisión del tribunal jujeño de diferir la notificación a los abogados defensores para evitar que la imputada tome conocimiento anticipado es un hecho ilegítimo y viola el derecho de defensa", interpretó Amnistía Internacional

La defensa de la líder de Tupac Amaru cuestionó duramente el operativo e incluso hizo "responsable de la vida" de la dirigente al presidente Mauricio Macri, al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y al juez, según lo explicado por la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.