Un periodista explicó por qué Chile tiene a la selección más odiada de Sudamericana

Pasan los días y el planeta futbolero sigue hablando sobre el fracaso de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Rusia 2018. Mientras los hinchas de las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo se burlan del último campeón de la Copa América, un periodista del país trasandino hizo una fuerte autocrítica y explicó por qué "La Roja" es odiada en el continente.

Se trata de Juan Cristóbal Guarello, quien aseguró que "la hinchada de Chile es tremendamente mal educada. Somos mal educados. Lo que pasó en Brasil 2014, cuando se metieron a la sala de prensa no es una casualidad. Fue la única barra que invadió un lugar donde no podía estar".

En un video que se viralizó en las redes sociales, Guarello se refirió a algunas malas experiencias que le tocó vivir siguiendo al seleccionado chileno: "no respetamos las diferentes culturas. No respetamos a las personas en sus propios países. En Sudáfrica se me cayó la cara de vergüenza de cómo los chilenos trataban a los locales. El racismo, el clasismo. Y eso también se trasladó a los jugadores".

El periodista pidió hacer un replanteamiento en la formación del equipo que intentará obtener la clasificación Qatar 2022. "Hay saber ser ponderado en el triunfo y en la derrota. Para ser los mejores hay que ganar el mundial y Chile ni siquiera lo va a jugar", sentenció.

El equipo dirigido por Juan Antonio Pizzi quedó afuera de la lista que estará en Rusia en la última fecha de las Eliminatorias. Con su 0-3 ante Brasil y el 1-1 entre Perú y Colombia, "La Roja" finalizó sexta en la tabla, con los mismos puntos de la escuadra de Ricardo Gareca, pero con menor diferencia de gol.