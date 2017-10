“El Gobierno busca destruir la imagen de Aerolíneas para facilitar el ingreso de las low cost”

El secretario general de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Pablo Biró, consideró que desde el Ministerio de Transporte que conduce Guillermo Dietrich buscan "destruir la imagen de Aerolíneas Argentinas para facilitar el ingreso de las low cost" al país.

Luego de los retrasos y cancelaciones en decenas de vuelos durante este fin de semana largo por las asambleas que realizaron los cinco gremios aeronáuticos, Biró cuestionó que el Gobierno los quiere "enfrentar a la sociedad llevándolos al conflicto el fin de semana largo y el Día de la Madre".

Para el gremialista, al no presentarse a la reunión "Dietrich desautorizó a Jorge Triaca" y "quedó al descubierto la estrategia" del Ministerio de Transporte de "degradar los salarios para bajar la inflación" y advirtió que desde el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) "están abriendo los cielos y quieren hacer perder el laburo argentino".

"Nosotros no vamos a aceptar nada debajo la inflación, así que el conflicto va a ser muy largo. Este conflicto está lejos de terminarse, salvo que accedan a recomponer los salarios", sentenció el titular de APLA.

Biró rechazó la oferta salarial de 16 por ciento de incremento y cuestionó que "quieren degradar los salarios por debajo de la inflación y es algo que no vamos a aceptar"



Además, el dirigente indicó que en estas horas están "evaluando no dañar a los pasajeros en este fin de semana", por eso no siguieron con las asambleas, pero no descartó nuevas medidas de fuerza para el futuro.

Por último, en declaraciones publicadas por la agencia DyN, sostuvo que no hubo modificaciones en la empresa durante la gestión del presidente Mauricio Macri. "No veo ningún cambio virtuoso en Aerolíneas, veo que usan esto para hacer negocios", enfatizó.