Racing está urgido por reencontrarse con el gol y la victoria

BUENOS AIRES.- Racing Club, con la pesada carga de tres cotejos sin triunfos y 319 minutos sin marcar goles, iguala en cero al cabo del primer tiempo con Tigre, que aún no ganó en el certamen, en uno de los cinco partidos de hoy por la sexta fecha de la Superliga.

El encuentro se juega desde las 20.05, en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, con el arbitraje de Germán Delfino.

Sólo el pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana le resultó positivo a Racing en el segundo semestre, el resto forma parte de la columna del "debe" para el equipo de Diego Cocca porque fue eliminado de la Copa Argentina por Olimpo de Bahía Blanca y en la tabla de posiciones de la Superliga ocupa la 18va. posición, a 10 unidades del puntero Boca.

Además de los magros resultados, son tres los cotejos que acumula sin vencer y sin marcar goles, en Racing existe malestar por el esquema que usualmente maneja Cocca con cinco defensores, tres elementos en zona media y dos delanteros, un sistema que lo repite porque en el final del torneo pasado y en la Sudamericana le ha dado resultado.

A Cocca no le agrada el esquema con un armador o enganche y Racing carece de elaboración de juego y ello perjudica la función ofensiva del equipo ya que no provoca jugadas de riesgo, no tiene chances de gol, Enrique Triverio queda aislado y Lisandro López tiene que retrasarse demasiado para entrar en contacto con el balón.

Hoy intentará cambiar su realidad con el ingreso de Nicolás Oroz (quien regresó al club tras su paso por Chacarita), quien puede ser un correcto nexo entre la zona media y la dupla Triverio-López ingresando por Brian Mansilla.

Tigre, con Ricardo Caruso Lombardi como DT, no ganó aún en la Superliga, sumando tres empates y dos derrotas, y necesita puntos ya que su promedio de 1,235 está muy cerca de la zona de los cuatro descensos. Con relación al equipo que empató 1 a 1 en Victoria ante River los cambios serían Carlos Rodriguez por Matías Abero y Carlos Luna por Denis Stacqualursi.

En el historial jugaron 62 veces con ventaja de Racing de 30 triunfos contra 18 del "Matador" y 14 empates. (Télam)