La Concacaf desmiente quejas por el gol "fantasma" que clasificó a Panamá

Miami, 14 oct (dpa) - La Concacaf (Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) no espera recibir ninguna queja sobre el gol fantasma de Panamá en la última jornada del Hexagonal final rumbo al Mundial de Rusia 2018.

"No se ha presentado ninguna queja y no esperamos que llegue ninguna", dijo a dpa el director de medios de la Concacaf, Brent W. Latham. "Y si llega una queja, será a la FIFA, que es la organizadora de la competición".

Panamá derrotó el martes 2-1 a Costa Rica en la última fecha y el primer gol panameño, de Blas Pérez, no debió haber subido al marcador porque el balón nunca cruzó la línea.

Si Panamá no hubiera ganado ese partido, no se habría clasificado al Mundial de Rusia 2018. La selección canalera acabó tercera del Hexagonal con 13 puntos, por detrás de México (21) y Costa Rica (16) y por delante de Honduras (13) y Estados Unidos (12).

Honduras, que acabó cuarta, aún puede clasificarse al Mundial. Se medirá en un playoff en noviembre a Australia.

