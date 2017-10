Habló la hermana de la "Bomba Tucumana": "estoy orgullosa de mi papá; él era golpeador pero en esa época era normal"

Las declaraciones que Gladys la "Bomba Tucumana" hizo sobre su infancia dieron mucho que hablar y no solo en el mundo del espectáculo sino también dentro de su familia. Al punto que Olga, la hermana de la cantante, decidió dar una entrevista a Intrusos para contar la verdad. "Nosotros no éramos ricos, pero teníamos ropa, zapatos, íbamos a la escuela, no éramos pobres y no estábamos descalzos todo el día, como contó Gladys", expresó.

En la familia Jiménez son cinco hermanos. La mayor de ellos se sintió "dolida" por los dichos de la participante del Bailando sobre su padre: "ventiló nuestra vida privada, no todas las cosas que contó son ciertas. Ella no tiene que hablar de mi papá, él murió hace 42 años. Yo ni siquiera le había contado esto a mis hijos ni a mi marido, ¿entonces por qué se tiene que enterar todo el país? Yo estoy acá para defender el honor de mi papá y mi apellido. Yo estoy orgullosa de él, porque murió por la patria, hay un monumento en su honor".

"Mi papá era golpeador, pero para la época era normal", continuó.

Olga asegura que estaba orgullosa de su hermana pero que no le gusta el papel que está haciendo ahora. "Hace un tiempo que Gladys cambió, desde que está con su nuevo novio. La verdadera Gladys desapareció", sentenció según publicó infobae.com.

La mayor de los hermanos Jiménez también acusó a Gladys de estar medicada: "la atiende una psiquiatra que es amiga de ella, y la medica, pero tiene que ir a un médico aparte, no a una amiga para que la medique".



Además no descartó la posibilidad de refugiarse en la Justicia para que su hermana deje de revelar intimidades familiares. "Si es necesario iré a un abogado para impedir que Gladys hable mal de mi papá. Mi hermana nunca se va a retractar, porque ella hace lo que quiere. Para mí la familia es lo más importante", finalizó.