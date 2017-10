Cristina, en su anti-coloquio: "pregúntenle a Macri por qué la inflación es más alta que en 2015"

La candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires de Unidad Ciudadana Cristina Fernández criticó hoy el Coloquio de IDEA, al advertir que las recetas que recomendaron desde ese espacio "las hizo este Gobierno, y no acertó con ninguna”.

"Todas la recetas que recomendaron durante años que hiciéramos, este Gobierno las hizo, y no acertó con ninguna, por lo menos para el lado del pueblo", señaló Fernández de Kirchner al encabezar un acto en Mar del Plata, en un encuentro que se produjo de manera paralela al cónclave empresario que tuvo lugar en el Hotel Sheraton.

Ni la ex mandataria ni Néstor Kirchner asistieron al Coloquio de IDEA durante los tres mandatos del kirchnerismo, una postura que la referente de Unidad Ciudadana ratificó en esta oportunidad: "Siempre me invitan y nunca voy. Si no fui cuando era presidenta, menos aún ahora". Desde el Barrio Malvinas Argentinas, recordó que, si bien nunca asistió, leía las críticas que recibía desde ese espacio y las recetas que daban para bajar la inflación.

"Nos decían que la inflación era producto de que había mucho consumo, y entonces la demanda recalentaba la economía.Como había recalentamiento y mucho consumo, que es un eufemismo para decir que el pueblo estaba ganando demasiado altos sus salarios, la economía se recalentaba y por eso había inflación", evocó, en referencia a los planteos de IDEA, reprodujo la agencia DyN.

En sus críticas al presidente Mauricio Macri, apuntó: "dijo en plena campaña que lo más fácil de su gobierno iba a ser solucionar el tema de la inflación".

Por eso, al definir a los empresarios de IDEA como "señores sabelotodos que enseñaban cómo bajar" el alza de precios, pidió "preguntarle" a Macri cómo es que "sin consumo, desocupación y tasas de interés astronómicas, hay inflación más alta que en 2015".