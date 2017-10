Masters 1000 de Shanghai: Del Potro puso en duda su presencia ante Federer por un golpe en su muñeca

El tandilense Juan Martín Del Potro puso en duda su presencia mañana en la semifinal del Masters 1000 de Shanghai ante el suizo Roger Federer, algo que definirá luego de someterse a una serie de estudios, incluida una resonancia magnética, en una clínica en donde le revisarán la muñeca izquierda que se golpeó ante el serbio Viktor Troicki y en la cual ya tuvo tres operaciones.



"Me caí y apoyé muy fuerte la muñeca, sentí el gran impacto. Soy alto, peso casi 100 kilos y mi muñeca ya sufrió bastante así que ahora estoy yendo a la clínica a hacerme los estudios, saber qué tengo y cuál es el diagnóstico. Haré lo más inteligente posible", explicó el número uno del tenis argentino en la rueda de prensa que ofreció luego de su clasificación a las semifinales.



Del Potro superó hoy en cuartos de final al serbio Troicki por 4-6, 6-1 y 6-4, y debería jugar mañana a partir de las 8:00 (hora de la Argentina) ante el suizo Federer, quien le ganó luego al francés Richard Gasquet por 7-5 y 6-4.



"Debo ordenar las prioridades correctamente para decidir. En el caso de no tener nada importante mañana tendrá una buena oportunidad en este final de año", añadió "Delpo", quien no festejó su triunfo sobre Troicki sino que abandonó la cancha con una mueca de dolor, preocupado por un nuevo problema en la muñeca izquierda que le fue operada en tres ocasiones, siempre en la Clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, en los Estados Unidos, por el doctor Richard Berger.



En tanto, según le reveló a Télam una fuente muy cercana al entorno del tenista, cuando abandonó el estadio casi dos horas después de haberle ganado a Troicki, ya no sentía dolores en la mano, en algo que podría ser alentador y fue tomado como una señal positiva.

¡Preocupación en Shanghai! Del Potro se cayó y se lastimó su muñeca izquierda. Lo están atendiendo. ¿Podrá seguir? pic.twitter.com/K6WMTr3Y4f — SportsCenter (@SC_ESPN) 13 de octubre de 2017