Buscó a su hija durante 15 años: el cuerpo estaba enterrado a pocas cuadras de su casa

Mariela Tasat fue vista por última vez el 7 de septiembre de 2002, cuando tenía 14 años, en la puerta de su casa. Desde entonces su familia no dejó de buscarla. Y finalmente la encontró a 15 cuadras de su casa enterrada como NN.



Al parecer, la niña murió atropellada por un tren dos días después de haber desaparecido.La madre de la joven nunca bajó los brazos en su búsqueda. Principalmente lo hacía en prostíbulos, que la principal hipótesis fue siempre que había caído en manos de una red de trata de personas.



Según la nota publicada por el diario Clarín, la mujer recurrió a Missing Children pero los resultados fueron nulos. Mariela estaba desaparecida y no había ningún rastro de ella. Luisa no dejaba su casa por miedo a que ella la llamara. No perdía las esperanzas.



"El teléfono es lo más sagrado que tengo, voy a comprar y vuelvo. Ni de vacaciones me voy" , aseguraba. A los pocos meses, su marido murió de pena."Capaz que se fue con un noviecito", le decían Luisa en las comisarías. "Dicho por las amigas, que mi hija no tenía novio. No quería. Tenía 14 años, jugaba con muñecas. Era grande y chica a la vez", repetía.







La identificación se concretó mediante el análisis dactiloscópico, que permitió determinar que la huella digital del pulgar derecho de Mariela, impresa en su Documento Nacional de Identidad, correspondía de manera "fehaciente, categórica e indubitable" con la impresión digital de su pulgar derecho.



"El resto de mi vida la voy a seguir buscando. No voy a parar. A mi me tienen que matar para que deje de buscar a mi hija".Y el caso se terminó resolviendo luego de que la causa se reabriera hace unos meses. La Fiscalía 1 de Lomas de Zamora, a cargo de Viviana Giorgi, comenzó a recopilar datos, los cuales llevaron a que se realice la exhumación de un cuerpo enterrado como NN en el cementerio de Lanús, en la fecha cercana a la desaparición de la chica.Se determinó que Tasat tuvo un accidente en las vías del Ferrocarril Roca y tras pasar por el hospital vecinal de Lanús, y derivada luego al Fiorito de Avellaneda, murió. Fue sepultada el 9 de septiembre de 2002 a sólo quince cuadras de su casa.