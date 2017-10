Mascherano: "mi ciclo en la Selección se termina en Rusia"

Javier Mascherano anunció hoy que tras el Mundial de Rusia 2018 dejará de jugar en la Selección. "Mi ciclo termina en Rusia. Tengo claro que será mi punto final. No hay más allá", dijo Mascherano, volante del Barcelona de España, en declaraciones al canal TyC Sports.

El Mundial de Rusia, al que Argentina consiguió clasificarse este martes en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas, será el cuarto que disputará Mascherano, de 33 años, si es convocado por el seleccionador argentino, Jorge Sampaoli. Antes participó en los de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.

Mascherano sostuvo que será Sampaoli quien decidirá su presencia o no en Rusia, aunque aseguró que buscará prepararse "para poder estar" en la cita mundialista.

"Sampaoli decidirá. Tengo mucho respeto por las decisiones que toman los entrenadores. Yo le dije en la cara que estoy para sumar desde el lugar que sea. No le pongo un revólver en la cabeza a nadie para que me llamen a la Selección", expresó.

Sin embargo, reconoció que le "quita el sueño volver a jugar una final del mundo", tal como ocurrió en Brasil 2014, donde Argentina cayó 1-0 ante Alemania en la prórroga, recordó la Dpa.

En su trayectoria con el conjunto albiceleste, Mascherano integró los equipos nacionales Sub 15, Sub 17 y Sub 20. Su debut en el seleccionado mayor fue en julio de 2003, a los 19 años, bajo la conducción de Marcelo Bielsa, incluso antes de haber jugado en la primera división con su club, River Plate.

Desde ese momento, Mascherano disputó 139 partidos con Argentina y es el segundo jugador con más presencias detrás de Javier Zanetti, con 145. Además, fue subcampeón de la Copa América en Perú 2004, Venezuela 2007 y Chile 2015, y en la Copa América del Centenario de Estados Unidos en 2016. Integró el seleccionado argentino campeón olímpico en los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008.

En cuanto a su futuro profesional, Mascherano indicó "una vez que termine la temporada" decidirá si continúa o no en el Barcelona, equipo al que llegó en agosto de 2010. "Voy a ver si sigo", agregó.