El entrenador de Huracán, Gustavo Alfaro, habló de la clasificación argentina al Mundial de Rusia y dijo lo que no muchos se animaron. "Tal vez Argentina no merecía ir al Mundial. No hizo una buena eliminatoria sudamericana", sostuvo.

"El fútbol argentino lo deseaba y lo necesitaba. Quedarse afuera con el nivel de jugadores que tenemos hubiese sido una picardía. Pero por lo que se hizo en estas eliminatorias, no sé si merecíamos ir al Mundial", reafirmó el reconocido entrenador.

"Nunca vi que los jugadores y dirigentes asumieran sus responsabilidades en su momento. Hay un nivel de prioridades que tienen que estar por encima de las mezquindades individuales", agregó con tono crítico destacando que su admiración está puesta en la actualidad del fútbol alemán.