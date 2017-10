Estrategias para ahorrar dinero y comprar la casa propia sin arriesgar capital

A la hora de pensar en una forma de ahorrar dinero para comprar una propiedad, los fondos de inversión pueden ser una estrategia interesante. Y para quienes estén pensando y proyectando tener un “techo propio”, algunos especialistas aconsejaron algunas decisiones para alcanzar este objetivo y no arriesgar capital.

Según una publicación del sitio especializado Mundodinero.com.ar, la decisión sobre los fondos de inversión a elegir estará condicionada por la moneda, el nivel de riesgo al que se quiere exponer el capital y las proyecciones de tiempo.

“Si una persona quiere comprarse una propiedad para vivir y no como inversión, tiene que asegurarse que su capital no corra riesgo de bajar en un tiempo determinado. En ese caso, debería invertir en un fondo de ahorro. Me refiero a un fondo de Lebacs que le va a permitir ganarle al dólar, a la devaluación y va a terminar haciendo el carry trade tan famoso hoy si el dólar no sube mucho”, expresó Daniel Vicien, director Comercial de Balanz Capital.

Desde Megainver, Alberto Inga, CIO de la firma, advirtió: “ante la compra de una propiedad, podemos tener dos situaciones. Por un lado alguien que pidió un crédito hipotecario con cláusulas UVA. Si adicionalmente puede ahorrar, además de pagar las cuotas del préstamo, a este individuo le conviene entrar en inversiones que tengan el mismo tipo de ajuste o similar para poder pagar las cuotas con tranquilidad”.

“Así, el objetivo de inversión en este caso es tener un rendimiento acorde o mejor a los niveles de inflación. Si uno tiene un crédito en UVAs y paralelamente una inversión en este tipo de instrumentos para poder pagar el crédito, tiene un respaldo importante”, añadió.

El otro caso es de alguien que no tiene un crédito tomado y lo que hace es ahorrar. “Si quiere comprar una propiedad en un año tiene que tener una inversión donde se preserve el capital y lograr una utilidad sin riego. Quien mira a largo plazo puede apuntar a fondos de acciones o en dólares. En este caso, invertir en un fondo en dólares sería lo más conveniente, ya que las propiedades se manejan en esa moneda”, resaltó.

Por su parte, Félix Ehrman, Co Portfolio Manager de los fondos de renta fija de Compass Group, remarcó que es bueno que un inversor cubra una parte de su inversión del riesgo de la moneda.

“Alguien que quiere complementar su ingreso mensual o vivir de rentas, en caso de que tenga invertida una suma considerable, puede hacer rescates parciales invirtiendo en un fondo de inversión. Después tenés la posibilidad de armar una cartera de fondos según los objetivos que uno tiene en la vida. Hay inversores que están interesados en comprar un inmueble y como la cotización de los inmuebles sigue el valor del dólar, van a estar especialmente interesados a estar cubiertos ante situaciones de fluctuación del tipo de cambio. Por lo tanto un fondo de bonos en dólares es lo ideal para esta situación”, dijo.