Manzur, sobre el Plan Qunita: "cuando se hizo la licitación yo ya no era ministro de Salud"

"Soy respetuoso de las decisiones de la Justicia". De esa manera, el gobernador Juan Manzur contestó hoy a LA GACETA cerca de la decisión de la Cámara Federal de Casación, que revocó su sobreseimiento en la causa por delitos cometidos en la adquisición de kits para recién nacidos del llamado plan "Qunita" implementado por el kirchnerismo. La Cámara, además, ordenó que siga la investigación en contra del ex ministro de Salud de la Nación al considerar "arbitrario y prematuro" descartar una responsabilidad penal de su parte.

Los camaristas Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani revocaron así un fallo del juez federal Claudio Bonadio que había sido confirmado por la Cámara Federal porteña y reabrieron la pesquisa en lo referido a Manzur, informaron fuentes judiciales. "Estoy tranquilo; no voy a hacer ningún tipo de especulaciones, como tampoco de interpretaciones acerca de esta decisión judicial", insistió el mandatario.

Manzur, en rueda de prensa, recordó que hay había sido sobreseído en primera y en segunda instancia. "La Cámara de Casación no es que aportó nuevas pruebas o hay algo nuevo, lo que dicen es que fue apresurado. Esto volverá al juez (Bonadio) y será él quien defina. Si hay algo que quieran que aporte, aportaremos todo lo que esté a nuestro alcance", dijo.

El ex ministro de Salud de la Nación recordó que inició el expediente sobre el Plan Qunita en 2015 y que de ahí retornó a la provincia (era vicegobernador de José Alperovich). "Cuando se hizo la licitación yo ya no era ministro. Me presenté y aporté toda la documentación", remarcó.

"Tengo la conciencia tranquila. Todos los funcionarios tenemos que estar a disposición de la justicia y a los organismos de contralor", dijo. Consultado sobre si hubo algún ilícito con el plan, indicó: "en lo que compete a la participación mía, no. La Justicia deberá determinar si hubo una situación irregular después".

En la investigación a cargo del juez Bonadio ya fueron enviados a juicio oral el ex jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, Aníbal Fernández y el ex ministro de Salud Daniel Gollan, entre otros procesados.

Manzur firmó como ministro de Salud la resolución 87 del 30 de enero de 2015 en la que se autorizó convocar a la licitación y se aprobó el pliego de bases y condiciones.

Bonadio ya envió a juicio oral a Fernández, Gollan y ex funcionarios del Ministerio de Salud como Ana Herrera Viana, Juan Piccolini, Fanny Lamas y Nicolás Kreplak así como empresarios de las firmas que resultaron ganadoras en la licitación. "No hay aportes nuevos" en la causa, indicó el jefe del Poder Ejecutivo tucumano.